Milan, Rafael Leao'nun bu yaz ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte yeni bir hücum orta saha oyuncusu ararken, Fas Milli Takımı'nın yıldızlarından biriyle anlaşmayı değerlendiriyor.

İtalyan "Corriere della Sera" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Milan, Genk'ten 33 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a katılan Yunan Konstantinos Karetsas'ın transferinin kaçırılmasının ardından, oyun kurucu mevkisi için Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ı aday olarak belirledi. Bu arada Arsenal oyuncusu Ethan Nwaneri ve Roma oyuncusu Matias Soule de İtalyan kulübünün seçenekleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Diaz'ın dönüşü, Faslı milli oyuncu ile 2020 ve 2023 yılları arasında iyi performanslar sergilediği kulübün yeniden bir araya gelmesi anlamına geliyor. Bu dönemde kiralık olarak 124 maça çıkan oyuncu, 18 gol atıp 15 gole de asist yaptı ve Milan'ın 2022 yılında İtalya Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu.

Diaz, Real Madrid ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye sahip. Ayrıca Juventus da bakışlarını Bayer Leverkusen oyuncusu Kerim Alajbegovic'e çevirmeden önce onu kadrosuna katmakla ilgileniyordu.

Milan'daki en büyük mesele ise Rossoneri'nin yollarını ayırmak zorunda kalabileceği oyuncu etrafında yoğunlaşıyor. Portekizli forvetin, takımla süren 7 yıllık kariyerinin sona erdiğini hissettiğini açıklamasının ardından, Leao'nun geleceği kulüpteki en güncel konu olmayı sürdürüyor.

Leao'nun ilk tercihi Premier Lig veya İspanya Ligi'ne transfer olmaktı, ancak bu iki ligden herhangi bir teklif gelmemesiyle birlikte oyuncu Türkiye'ye transfer olma kapısını aralamaya başladı.

Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Zira takım, rakibi Fenerbahçe'nin aksine Şampiyonlar Ligi'nde yer garantiliyor.

Leao bu fikre sıcak bakıyor; ancak transferin tamamlanması için 10 milyon barajını aşan yüksek bir maaş talep ediyor. Milan ise kendi cephesinde kesin satışı tercih ediyor ve kiralık formatındaki her türlü teklifi reddediyor.