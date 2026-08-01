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Gennaro Gattuso, Lazio teknik direktörünün "efsane" Franco Baresi'ye övgüde bulunduğu sırada Kenneth Taylor ile antrenman sahasında yaşanan kavga hakkında sessizliğini bozdu
Antrenman sahasında kavga
Lazio'nun Formello'daki sezon öncesi hazırlıkları, Gattuso'nun Taylor'ı saha dışına göndermesiyle bu hafta gerilimle gölgelendi. Çatışma, ocak ayında Maurizio Sarri döneminde Ajax'tan 17 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha oyuncusunun, bir darbeden şikâyet etmesinin ardından teknik direktöründen gelen azara karşılık vermesiyle patlak verdi. Bu tepkiyi kabul etmeyen Gattuso, "Vai fuori!" ya da "Defol dışarı!" diye bağırdı ve oyuncuya doğruca soyunma odasına gitmesini söyledi.
- Getty Images Sport
Gattuso’dan açıklama ve övgü
Gattuso, Avellino'ya karşı oynanan hazırlık maçındaki 6-3'lük galibiyetin ardından Alfredo Pedulla aracılığıyla aktarılan açıklamalarında, etraftaki gürültüyü hızla yatıştırdı. İç mesele olarak nitelediği konunun, geride kalıcı bir sorun bırakmadan yarım saat içinde kapandığını söyledi.
Taylor ile yaşanan anlaşmazlığa değinen Gattuso, şöyle konuştu: "Geçen gün birileri Taylor hakkında yazmaktan keyif aldı ama bu oyunun bir parçası. Beni tanıyanlar nasıl düşündüğümü, tarzımın ne olduğunu bilir. Benim için her şey otuz dakika sonra bitmişti ve bunu bugün öğleden sonra yine gördünüz. Bu ruha sahip olmamız gerekiyor."
Gattuso, takımının taktiksel anlamda kaydettiği ilerlemeden ise memnundu: "Takım, biz ne istiyorsak onu yapmaya başlıyor; yüksek pres, önde kurulan bir savunma hattı, bire bir eşleşmeler. Ortada bir heyecan var, iyi çalışıyoruz ve onları çalıştırmak büyük bir keyif."
Franco Baresi’ye saygı duruşu
Gattuso, sözlerini cuma günü hayatını kaybeden Milan efsanesi Baresi'ye içten bir saygı duruşunda bulunarak tamamladı. Eski kaptanını, modern futbolda libero rolünde devrim yaratan ve büyük saygı gören bir figür olarak andı.
Baresi'nin ailesine taziyelerini ileten Gattuso, "Ailesine başsağlığı diliyorum. Onunla konuştuğumda hazır ola geçerdim: o kaptandı, az konuşan ve az gülen bir adamdı ama söylediği o birkaç söz hiç yanlış olmazdı" dedi.
Baresi'nin kalıcı mirası üzerine düşüncelerini sürdüren Gattuso, şunları ekledi: "O eşsizdi, bir efsaneydi. Aramızdan çok erken ayrıldı ama birçok büyük şampiyona arkadaşlık etmeye gitti. Dünya futbol tarihindeki yerini hep koruyacak, libero rolünü değiştirme biçimiyle kariyeri boyunca Ballon d'Or'u hak etmişti."
- Getty Images Sport
Disiplin ve sezon hazırlığı
Lazio, kulüp yönetiminin yaşanan gerginliği rutin bir iç sürtüşme olarak görmesinin ardından Taylor'a ağır disiplin yaptırımları uygulamama kararı aldı. Gattuso'nun ekibi şimdi yeni sezon öncesinde fiziksel kondisyon ve taktiksel keskinliğe öncelik veriyor. Lazio, Serie A sezonunu 24 Ağustos'ta Bologna deplasmanında açacak.
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