Gattuso, Avellino'ya karşı oynanan hazırlık maçındaki 6-3'lük galibiyetin ardından Alfredo Pedulla aracılığıyla aktarılan açıklamalarında, etraftaki gürültüyü hızla yatıştırdı. İç mesele olarak nitelediği konunun, geride kalıcı bir sorun bırakmadan yarım saat içinde kapandığını söyledi.

Taylor ile yaşanan anlaşmazlığa değinen Gattuso, şöyle konuştu: "Geçen gün birileri Taylor hakkında yazmaktan keyif aldı ama bu oyunun bir parçası. Beni tanıyanlar nasıl düşündüğümü, tarzımın ne olduğunu bilir. Benim için her şey otuz dakika sonra bitmişti ve bunu bugün öğleden sonra yine gördünüz. Bu ruha sahip olmamız gerekiyor."

Gattuso, takımının taktiksel anlamda kaydettiği ilerlemeden ise memnundu: "Takım, biz ne istiyorsak onu yapmaya başlıyor; yüksek pres, önde kurulan bir savunma hattı, bire bir eşleşmeler. Ortada bir heyecan var, iyi çalışıyoruz ve onları çalıştırmak büyük bir keyif."