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Tottenham yıldızı Cristian Romero, Roberto De Zerbi'nin ayrılığı kabul etmesiyle Inter'e gitmeye hazırlanıyor
Spurs, kaptan Romero için bonservis bedelinde anlaştı
ESPN'e göre Tottenham, savunma oyuncusu Romero'yu Inter'e satmak için 40 milyon euro (£34m) değerinde bir anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu, Spurs'te beş sezon geçirdi. Son Heung-min'in ayrılığının ardından bir yıl önce eski teknik direktör Thomas Frank tarafından takım kaptanlığına getirildi. Romero, bu yaz Kuzey Londra'dan ayrılma isteğini özel olarak dile getirdi ve Spurs ile Inter arasında artık sözlü anlaşma sağlandı.
- Getty
De Zerbi, savunmacıya verdiği sözü tuttu
Tottenham Teknik Direktörü De Zerbi, Romero'nun yeni bir meydan okuma arayışına girme kararına saygı duyacağını doğruladı. Deneyimli teknik adam, nisan ayında kulübe geldiğinde yapılan bir anlaşmayı açıkladı.
"Görevimin başında, nisan ayında, sanırım bir milyon bire bir görüşme yaptım," diyen De Zerbi, Metro'nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Ve [oyuncular] bana fikirlerinin ne olduğunu söyledi. Ben de, 'Evet, ligde kalmama yardım edin, sonra ben de gitmenize yardım edeyim' dedim. Bana ligde kalmam için yardım etmezseniz, benimle birlikte suyun altında kalırsınız!
"Ama Romero benimle birlikteyken inanılmazdı. Davranışlarıyla, saygısıyla üst düzeydi, son maçta oynamadığında üzüldü. Arjantin'e, Dünya Kupası'na hazırlanmak için gitmek istediği doğru değil. Doğru değil."
Şunları ekledi: "Yarı finalden [İngiltere'ye karşı] sonra mesajlaştık, ama kalması için onu ikna etmeye çalışmak adına hiç aramadım. Bana söylediklerine saygı duydum. [Guglielmo] Vicario için olduğu gibi, her oyuncu için de öyle. Romero oyuncu olarak dünyanın en iyi stoperlerinden biri ama sonunda oyuncuların iradesine saygı duymak istediğimi söyledim."
Londra'da savunma hattında yeniden yapılanma sürüyor
Inter öne çıkan aday hâline gelmeden önce Romero, İspanyol devleri Barcelona ve Atletico Madrid'in transfer ilgisini çekmişti. Ancak La Liga'ya bir transfer gerçekleşmedi. Spurs, Romero'nun ayrılığı öncesinde De Zerbi'nin savunma seçeneklerini zaten güçlendirdi. Kulüp, stoperler Jan Paul van Hecke ve Marcos Senesi için yaz transferlerini tamamladı.
- Getty Images
Anlaşma tamamlanmadan önce kişisel şartlar üzerinde hâlâ uzlaşılması gerekiyor
Tottenham ve Inter bonservis bedeli konusunda sözlü anlaşmaya varmış olsa da Romero, İtalyan ekibiyle henüz kişisel şartlarda anlaşmayı tamamlamadı. Inter ile savunmacının temsilcileri arasında transferin kalan detaylarını tamamlamak için görüşmeler sürüyor. Tamamlanması hâlinde bu transfer, De Zerbi'nin takımının yaz hazırlıklarını sürdürdüğü dönemde Romero'nun Tottenham'daki beş yıllık serüvenini sona erdirecek.
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