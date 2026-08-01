Tottenham Teknik Direktörü De Zerbi, Romero'nun yeni bir meydan okuma arayışına girme kararına saygı duyacağını doğruladı. Deneyimli teknik adam, nisan ayında kulübe geldiğinde yapılan bir anlaşmayı açıkladı.

"Görevimin başında, nisan ayında, sanırım bir milyon bire bir görüşme yaptım," diyen De Zerbi, Metro'nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Ve [oyuncular] bana fikirlerinin ne olduğunu söyledi. Ben de, 'Evet, ligde kalmama yardım edin, sonra ben de gitmenize yardım edeyim' dedim. Bana ligde kalmam için yardım etmezseniz, benimle birlikte suyun altında kalırsınız!

"Ama Romero benimle birlikteyken inanılmazdı. Davranışlarıyla, saygısıyla üst düzeydi, son maçta oynamadığında üzüldü. Arjantin'e, Dünya Kupası'na hazırlanmak için gitmek istediği doğru değil. Doğru değil."

Şunları ekledi: "Yarı finalden [İngiltere'ye karşı] sonra mesajlaştık, ama kalması için onu ikna etmeye çalışmak adına hiç aramadım. Bana söylediklerine saygı duydum. [Guglielmo] Vicario için olduğu gibi, her oyuncu için de öyle. Romero oyuncu olarak dünyanın en iyi stoperlerinden biri ama sonunda oyuncuların iradesine saygı duymak istediğimi söyledim."