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Lig Kupası

Lig Kupası Genel görünüm

IFAB

IFAB, kalecilerin sakatlık nedeniyle oyun dışı kalma süresinin kaldırılmasını onayladı

Taktiksel zaman kaybını önlemeyi amaçlayan yeni bir kuralın deneme amaçlı uygulanması için yeşil ışık yakılmasının ardından, İngiliz futbolunda büyük bir kural değişikliği yaşanacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB), kalecinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması durumunda takımların geçici olarak bir saha oyuncusunu kaybetmesini zorunlu kılacak bir öneriyi onayladı.

Premier LigWSL Lig İlkbahar Serisi
Manchester City v Leeds United - Premier League

PL ve FA, kalecilerin mola sürelerini kaldıracak

İngiliz futbolu, bu sezon kaleci taktik molasını kaldırmayı amaçlayan bir deneme uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Premier Lig, FA, EFL, Ulusal Lig ve Kadınlar Süper Ligi, Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu’nun onayı beklenmek kaydıyla bu önlemi onayladı.

Premier LigFA Cup
Evangelos Marinakis Nottingham Forest

"Wembley'de dans!" - Marinakis, Forest'ın kupa zaferi için destek görüyor

Evangelos Marinakis, Nottingham Forest’ta büyük hedefler koyuyor; Reds efsanesi Des Walker ise GOAL’a verdiği demeçte, Wembley’de “dans” keyfi yaşanırken Trentside’daki kupa hedeflerine ulaşılabileceğini belirtti. Teknik direktörlük cephesindeki yoğun hareketliliğin ardından, City Ground’da yeni bir dönem daha başlamak üzere; 2026-27 sezonunda Oliver Glasner takımı yönetecek.

Nottingham ForestPremier Lig
Jose Mourinho Tottenham

Mourinho, Tottenham’daki şok kovulma süreci ve Son’un oluşturduğu tehdidin kaderini nasıl belirlediğini anlattı

José Mourinho, 2021 Lig Kupası finali öncesinde birkaç gün geçmeden Tottenham tarafından şok edici bir şekilde görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, “Beast Mode On” podcast’inde verdiği özel röportajda, Wembley’deki bu önemli maçın hemen öncesinde Heung-min Son’u yedek kulübesine göndereceği yönündeki tehdidinin, kendisinin görevden alınma kararında bir rol oynamış olabileceğini açıkladı.

J. MourinhoTottenham Hotspur
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Lig Kupası, fikstür ve sonuçlar

5 Ağustos Çarşamba
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BRC
0
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Walsall
WAL
1
MS
6 Ağustos Perşembe
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Wycombe Wanderers
WYC
Stevenage badge
Stevenage
STE
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Wolverhampton Wanderers
WOL
Port Vale badge
Port Vale
PVL
Middlesbrough badge
Middlesbrough
MID
Wrexham badge
Wrexham
WRE
7 Ağustos Cuma
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Cambridge United
CAM
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Barnet
BAR
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QPR
QPR
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Millwall
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Sıralama

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