Taktiksel zaman kaybını önlemeyi amaçlayan yeni bir kuralın deneme amaçlı uygulanması için yeşil ışık yakılmasının ardından, İngiliz futbolunda büyük bir kural değişikliği yaşanacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB), kalecinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması durumunda takımların geçici olarak bir saha oyuncusunu kaybetmesini zorunlu kılacak bir öneriyi onayladı.
İngiliz futbolu, bu sezon kaleci taktik molasını kaldırmayı amaçlayan bir deneme uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Premier Lig, FA, EFL, Ulusal Lig ve Kadınlar Süper Ligi, Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu’nun onayı beklenmek kaydıyla bu önlemi onayladı.
Evangelos Marinakis, Nottingham Forest’ta büyük hedefler koyuyor; Reds efsanesi Des Walker ise GOAL’a verdiği demeçte, Wembley’de “dans” keyfi yaşanırken Trentside’daki kupa hedeflerine ulaşılabileceğini belirtti. Teknik direktörlük cephesindeki yoğun hareketliliğin ardından, City Ground’da yeni bir dönem daha başlamak üzere; 2026-27 sezonunda Oliver Glasner takımı yönetecek.
José Mourinho, 2021 Lig Kupası finali öncesinde birkaç gün geçmeden Tottenham tarafından şok edici bir şekilde görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, “Beast Mode On” podcast’inde verdiği özel röportajda, Wembley’deki bu önemli maçın hemen öncesinde Heung-min Son’u yedek kulübesine göndereceği yönündeki tehdidinin, kendisinin görevden alınma kararında bir rol oynamış olabileceğini açıkladı.