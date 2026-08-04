IFAB, kalecilerin sakatlık nedeniyle oyun dışı kalma süresinin kaldırılmasını onayladı

Taktiksel zaman kaybını önlemeyi amaçlayan yeni bir kuralın deneme amaçlı uygulanması için yeşil ışık yakılmasının ardından, İngiliz futbolunda büyük bir kural değişikliği yaşanacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Kurulu (IFAB), kalecinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması durumunda takımların geçici olarak bir saha oyuncusunu kaybetmesini zorunlu kılacak bir öneriyi onayladı.