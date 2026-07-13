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“Wembley’de Dans!” - Nottingham Forest’ın kupa zaferi için Evangelos Marinakis’e destek verilirken, Reds efsanesi Des Walker “herkes kupa kazanabilir” mesajını verdi
Harcanacak para: Anderson’ın satışı, Glasner’ın bütçesini güçlendirdi
Avusturyalı teknik direktör, Crystal Palace’taki önceki görevinde tarihi başarılara imza attı; FA Kupası, Community Shield ve Conference League zaferleri gibi önemli kupaları takıma kazandırdı.
Selhurst Park'a veda eden ve bir dönem Manchester United ve Chelsea ile adı anılan teknik direktör, şimdi Trent Nehri kıyısında takımın başına geçiyor. Yaz başında yapılan bu atama, 51 yaşındaki teknik direktöre, Vitor Pereira'dan devraldığı kadroya kendi damgasını vurabileceği tam bir hazırlık dönemi sunuyor.
Transfer cephesinde, gelen ve giden oyuncular açısından yoğun bir hareketlilik bekleniyor. Elliot Anderson, 116 milyon sterlinlik (155 milyon dolar) rekor bir anlaşma ile Manchester City'ye transfer oldu. Marinakis, bu fonların yeniden yatırıma aktarılmasını sağlayacak.
- Getty/GOAL
Forest, Clough döneminden bu yana ilk büyük kupasını bekliyor
Gizemli Yunan gemi taşımacılığı devi, teknik kadrodakileri her zaman desteklemiş – bu kadroyu düzenli aralıklarla değiştirirken – ve bu yatırımdan somut bir getiri elde etmeye kararlıdır. Forest, dört yıldır Premier Lig’de yer almaktadır ve bu süre zarfında Carabao Kupası, FA Kupası ve Avrupa Ligi yarı finallerine kadar yükselmiştir.
Tekrar rekabetçi hale gelen takımın önündeki asıl zorluk, Brian Clough’un efsanevi dönemindeki “Mucize Adamlar”ın hakimiyetinde kalan kupa vitrinine yeni başarılar eklemeye başlamaktır. Tarihin en büyük teknik direktörlerinden biri olan Clough, en az iki yıldızlarla dolu kadro kurmuştu.
Walker, Avrupa Kupası zaferine tanık olduktan sonra ikinci kadronun bir parçası oldu; 1980’lerin sonu ve 90’ların başında Wembley, Forest için ikinci bir ev haline geldi. O zamandan beri – Championship play-off finali zaferi hariç – kupa dolabına yeni bir zafer eklenmedi.
Forest, Marinakis’in yönetiminde büyük bir başarıya imza atabilecek mi?
Forest’ın tekrar kupa kaldırma alışkanlığına kavuşup kavuşamayacağı sorusu üzerine, eski Reds savunmacısı Walker – talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Öyle olduğunu düşünmek isterim, evet.
“Başkanın sözünün arkasında durduğunu düşünüyorum, adil olmak gerekirse. Yani başkanın bir şeyler kazanmak istediğini düşünüyorum. Ayrıca bence egosu da oldukça büyük. Dolayısıyla ilgi odağı olmayı seviyor. Bir şeyler kazanmak istiyor. Wembley’e gitmek ve sahada sevinç dansı yapmak istiyor. Bu yüzden bu beni şaşırtmaz.
“Bence sözünün arkasında duracaktır. Dolayısıyla, bunu iyi bir şekilde kullanıp son beş yılda yapılanların üzerine bir şeyler ekleyebildiğimiz sürece, bunun olmamasının bir nedeni göremiyorum.
“Steve Hodge, sanırım 1987’de bana bir şey söylemişti; ben o zamanlar gençtim. Kazanmak hakkında konuşuyorduk ve o, ‘herkes bir kupa kazanabilir’ demişti. ‘En iyi takım ligi kazanır, herkes bir kupa kazanabilir’ demişti. Ve o yıl gidip iki kupa kazandık!
“Bu sözü hep aklımda tuttum. Herkes bir kupa kazanabilir. Bugün Dünya Kupası’na bakıyorum ve diyorum ki, bu da bir kupa. Herkes bir kupa kazanabilir. Elbette iyi performans göstermeniz gerekir, ama herkes tek bir günde iyi performans gösterebilir; çünkü bir sonraki maça geçmeden önce sadece bir sonraki maçı kazanmanız yeterlidir. Ve bizde bu zihniyet hep vardı: yarışta kalmak.
“Ligi kazanacak bir takım kurabilir misiniz? Bu zor olacak. FA Kupası’nı kazanabilir misiniz? Lig Kupası’nı kazanabilir misiniz? Elbette kazanabilirsiniz. Avrupa turnuvalarından birine katılıp birini kazanabilir misiniz? Elbette kazanabilirsiniz. Dolayısıyla, taraftarların ödüllendirildiğini görmek güzel olurdu. Onların kazandığını görmek güzel olurdu. Buna bayılırız. Şehir için harika olur. Herkes için harika olur.”
- Getty/GOAL
Nottingham Forest’ın 2026-27 sezonu maç programı: Sezon açılış maçı Leeds’e karşı
Geçen sezonun sonlarında küme düşme tehlikesinden kıl payı kurtulan Forest, 2026-27 sezonunda yükselişe geçmeyi hedefliyor. Transfer konusunda yapılacak bazı akıllı hamleler bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olacaktır; zira harcanacak bütçe olduğu açıkça görülüyor.
Glasner, 22 Ağustos’ta Leeds ile oynanacak sezon açılış maçı öncesinde yeni transferlerin takıma katılıp yeni ortama uyum sağlamış olmasını umuyor; bu maçın ardından ise daha fazla ulusal kupa mücadelesi de takımı bekliyor.
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