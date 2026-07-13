“Wembley’de Dans!” - Nottingham Forest’ın kupa zaferi için Evangelos Marinakis’e destek verilirken, Reds efsanesi Des Walker “herkes kupa kazanabilir” mesajını verdi

Forest’ın tekrar kupa kaldırma alışkanlığına kavuşup kavuşamayacağı sorusu üzerine, eski Reds savunmacısı Walker – talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Öyle olduğunu düşünmek isterim, evet.

“Başkanın sözünün arkasında durduğunu düşünüyorum, adil olmak gerekirse. Yani başkanın bir şeyler kazanmak istediğini düşünüyorum. Ayrıca bence egosu da oldukça büyük. Dolayısıyla ilgi odağı olmayı seviyor. Bir şeyler kazanmak istiyor. Wembley’e gitmek ve sahada sevinç dansı yapmak istiyor. Bu yüzden bu beni şaşırtmaz.

“Bence sözünün arkasında duracaktır. Dolayısıyla, bunu iyi bir şekilde kullanıp son beş yılda yapılanların üzerine bir şeyler ekleyebildiğimiz sürece, bunun olmamasının bir nedeni göremiyorum.

“Steve Hodge, sanırım 1987’de bana bir şey söylemişti; ben o zamanlar gençtim. Kazanmak hakkında konuşuyorduk ve o, ‘herkes bir kupa kazanabilir’ demişti. ‘En iyi takım ligi kazanır, herkes bir kupa kazanabilir’ demişti. Ve o yıl gidip iki kupa kazandık!

“Bu sözü hep aklımda tuttum. Herkes bir kupa kazanabilir. Bugün Dünya Kupası’na bakıyorum ve diyorum ki, bu da bir kupa. Herkes bir kupa kazanabilir. Elbette iyi performans göstermeniz gerekir, ama herkes tek bir günde iyi performans gösterebilir; çünkü bir sonraki maça geçmeden önce sadece bir sonraki maçı kazanmanız yeterlidir. Ve bizde bu zihniyet hep vardı: yarışta kalmak.

“Ligi kazanacak bir takım kurabilir misiniz? Bu zor olacak. FA Kupası’nı kazanabilir misiniz? Lig Kupası’nı kazanabilir misiniz? Elbette kazanabilirsiniz. Avrupa turnuvalarından birine katılıp birini kazanabilir misiniz? Elbette kazanabilirsiniz. Dolayısıyla, taraftarların ödüllendirildiğini görmek güzel olurdu. Onların kazandığını görmek güzel olurdu. Buna bayılırız. Şehir için harika olur. Herkes için harika olur.”