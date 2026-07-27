İngiliz futbolu, kaleci zaman duraklamalarını kaldırmak için IFAB’den onay aldı

İngiliz Futbol Federasyonu (FA) tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Futbol Federasyonu, Premier Lig, EFL ve Kadınlar Süper Ligi, hem taraftarları hem de teknik direktörleri hayal kırıklığına uğratan “taktik mola” boşluğunu ortadan kaldırmak için güçlerini birleştirdi. Yeni deneme kapsamında, bir maçın kalecinin sakatlığı nedeniyle durdurulması halinde, teknik direktör, oyunun yeniden başlamasından sonra en az bir dakika süreyle sahadan çıkacak bir saha oyuncusu belirlemek zorundadır.

Bu girişim, kalecilerin rakibin ivmesini kırmak için sakatlık numarası yaptıkları yönünde suçlandıkları çok konuşulan olayların ardından geldi. Geçen sezon, Leeds United teknik direktörü Daniel Farke, Gianluigi Donnarumma’yı kuralları esnetmek için sakatlık numarası yapmakla suçlamıştı.