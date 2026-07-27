IFAB
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İngiliz futbolu, kaleci zaman duraklamalarını kaldırmak için IFAB’den onay aldı
Taktik molalara yönelik sıkı önlemler
İngiliz Futbol Federasyonu (FA) tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Futbol Federasyonu, Premier Lig, EFL ve Kadınlar Süper Ligi, hem taraftarları hem de teknik direktörleri hayal kırıklığına uğratan “taktik mola” boşluğunu ortadan kaldırmak için güçlerini birleştirdi. Yeni deneme kapsamında, bir maçın kalecinin sakatlığı nedeniyle durdurulması halinde, teknik direktör, oyunun yeniden başlamasından sonra en az bir dakika süreyle sahadan çıkacak bir saha oyuncusu belirlemek zorundadır.
Bu girişim, kalecilerin rakibin ivmesini kırmak için sakatlık numarası yaptıkları yönünde suçlandıkları çok konuşulan olayların ardından geldi. Geçen sezon, Leeds United teknik direktörü Daniel Farke, Gianluigi Donnarumma’yı kuralları esnetmek için sakatlık numarası yapmakla suçlamıştı.
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Denemeye özgü kurallar ve istisnalar
Bu kural, İngiliz futbolunun en üst liglerinde sıkı bir şekilde uygulanacak; ancak erkekler futbolunda National League Step 2’nin altındaki liglerde geçerli olmayacaktır. Geçiş sürecini yönetmek amacıyla, antrenörlere hangi oyuncunun sahadan çıkması gerektiğini belirlemeleri için tam 10 saniyelik bir süre tanınmaktadır.
Önemli bir nokta olarak, oyuncuların refahını korumak için belirli önlemler hâlâ yürürlüktedir. Bu kuralın açık istisnaları bulunmaktadır; örneğin, kalecinin kanaması olması veya saha oyuncusuyla çarpışması sonucu yaralanması gibi durumlar. Ayrıca, kaleciye yapılan faul nedeniyle serbest vuruş verilmesi ve kalecinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması durumunda, takım geçici olarak bir oyuncuyu kaybetme cezası almayacaktır.
Yeni zaman yönetimi protokolleri
Kaleci denemesinin yanı sıra, İngiliz futbolu 2026-27 sezonu için topun oyunda kalma süresini artırmak amacıyla yeni önlemler getiriyor. Artık hakemler, oyuncuların kale vuruşlarını veya taç atışlarını haksız bir şekilde geciktirdiği değerlendirilirse, bir yönetim aracı olarak beş saniyelik geri sayım uygulayacak.
Hakemler ayrıca, geride kalan takımlar için uzun süredir tartışma konusu olan, oyundan çıkan oyuncuların sahayı yavaş terk etmeleri sorununa da çözüm arıyor. Yeni sezondan itibaren, oyuncu değişikliği sırasında sahayı terk eden oyuncular için katı bir 10 saniyelik süre sınırı uygulanacak. Bu özel kural, yeni sezonun ilk düdüğünden itibaren, yani 1 Ağustos Cumartesi günü Carabao Kupası maçlarında yürürlüğe girecek.
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Küresel etki ve refahla ilgili endişeler
İngiltere’deki deneme, oyun kurallarını iyileştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir küresel hareketin parçasıdır; Avustralya A-Ligi de bu zaman yönetimi kurallarının farklı varyasyonlarını incelemektedir. FA ve Premier Lig bu denemeye bağlılıklarını sürdürürken, bazı paydaşlar oyuncu güvenliği konusunda endişelerini dile getirmiştir.
Bu endişelere rağmen, yönetim organları mevcut taktiksel durma sisteminin sürdürülemez olduğuna inanıyor. İngiliz yetkililer, denemenin uzun vadeli uygulanabilirliğini belirlemek için 2026-27 sezonu boyunca IFAB ile birlikte denemeyi yakından takip edecek. Takımların sakatlıkları “taklit etme” eğilimini ortadan kaldırarak, bu güzel oyunun daha hızlı, daha adil ve saha kenarındaki hileli oyunlarla daha az kesintiye uğrayacağı umuluyor.
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