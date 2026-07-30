Carabao Cup 2026/27 biletleri nasıl alınır: Ağustos fikstürü, Wolves, West Ham ve daha fazlası

Adını nasıl koyarsanız koyun, ister Carabao Cup, ister EFL Cup, isterse League Cup olsun, bu turnuva her zaman büyük drama ve unutulmaz futbol anıları üretir.

21 Mart'ta Wembley Stadyumu'ndaki finalle noktalanacak bu sezonki Carabao Cup'ta zafere giden yolculuk ağustosta ciddi şekilde başlıyor. Eski Premier League kulüpleri West Ham, Wolves ve Burnley'nin de ilk tur maçlarında yer alacağı bu heyecan verici organizasyonun bir parçası olmak için yaklaşan karşılaşmalara bilet alabilirsiniz.

GOAL, Carabao Cup biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar olduklarını da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Carabao Cup 2026/27 takvimi

Tur Tarih(ler) Biletler Ön Eleme Turu 1-3 Ağustos Biletler 1. Tur 7-9 Ağustos Biletler 2. Tur 24 Ağustos haftası Biletler 3. Tur 7 ve 14 Eylül haftaları Biletler 4. Tur 26 Ekim haftası Biletler Çeyrek finaller 14 Aralık haftası Biletler Yarı finaller (1. maç) 11 Ocak haftası Biletler Yarı finaller (2. maç) 1 Şubat haftası Biletler Final 21 Mart Pazar Biletler

Carabao Cup bileti nasıl alınır?

Biletleri doğrudan kulüplerin resmi sitelerinden satın almak, genel olarak Carabao Cup bileti edinmenin en güvenli yöntemi olarak kabul edilir. Erken rezervasyon büyük önem taşırken, kombine sahipleri ve kayıtlı üyeler genellikle koltuk alma konusunda en yüksek şansa sahip olur. Carabao Cup biletleri bir takımın kombine fiyatına otomatik olarak dahil edilmez, ancak kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine genellikle koltuklarını satın almaları için öncelikli erişim dönemleri tanınır.

Carabao Cup, taraftarlara hafta içi akşamında projektörler altında heyecan verici bir mücadele izleme fırsatı sunmasının yanı sıra, birçok kişi için takımlarını sahada görme konusunda nadir bir fırsat da yaratır. Taraftarların Premier League maç biletlerine ulaşması giderek zorlaşıyor, bu nedenle bu kupa eşleşmeleri bazıları için alternatif bir yol olarak öne çıkıyor.

Taraftarlar, resmi kanallar üzerinden Carabao Cup bileti almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da bilet edinme seçeneğine sahip. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

Carabao Cup biletleri ne kadar?

Şaşırtıcı olmayan şekilde, Carabao Cup biletlerine olan talep turnuva ilerledikçe ve son aşamalara, ardından finale yaklaştıkça artar. Carabao Cup'ın ilk turlarındaki resmi satış fiyatlı biletler yetişkinler için genellikle £10 ile £30 arasında olurken, genç biletleri £1 ile £10 gibi düşük fiyatlarla bulunabilir.

Premier League takımları ilerledikçe fiyatlar yükselir ve çeyrek final ile yarı final maçlarında resmi biletler, stadyumdaki kategoriye bağlı olarak ortalama £20 ile £60 arasında değişir.

Wembley Stadyumu'ndaki final için, vitrin niteliğindeki bu etkinliğin resmi satış fiyatlı biletleri farklı oturma kategorilerinde yaklaşık £40'tan başlayıp £150'ye kadar çıkma eğilimindedir.

Uygunluk durumuna ilişkin ek bilgiler için kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi unutmayın. StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerinde de Carabao Cup maç biletleri şu anda mevcut.

Carabao Cup 2026/27 maçları nasıl izlenir?

Yaklaşan Carabao Cup maçlarından herhangi birine gidemiyorsanız, ikinci en iyi seçenek mücadeleyi evde ya da hareket halindeyken izlemek veya canlı yayınlamaktır. Birleşik Krallık'taki izleyiciler için Sky Sports, bu sezonki Carabao Cup'taki her maçı canlı yayınlıyor. Tüm karşılaşmaları Sky Sports'ta izlemenin yanı sıra NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anlık bir yayın hizmetidir. Bu bir uygulamadır, dolayısıyla müşteriler kayıt olup 60'tan fazla cihazda anında yayın izleyebilir. NOW Sports üyelikleri ayrıca müşterilere tüm canlı Sky Sports+ yayınlarına, üyelik süresi boyunca isteğe bağlı olarak Sky Sports belgesellerine ve seçili tekrarlar ile özet görüntülere erişim sağlar. Farklı üyelik paketleri şu şekildedir:

12 Aylık Tasarruflu Üyelik: Aylık £27,99 (en az 12 aylık taahhüt) - İptal edilmediği sürece sonrasında aylık £34,99.

Aylık £27,99 (en az 12 aylık taahhüt) - İptal edilmediği sürece sonrasında aylık £34,99. Günlük Üyelik: £14,99 - Tek seferlik ödeme - NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alma işleminden hemen sonra başlar ve 24 saat sürer

Amerika Birleşik Devletleri'nde CBS Sports, English Football League (EFL) ve Carabao Cup'ın yayın adresidir. Bir maç CBS Sports Network'te yayınlanıyorsa, Fubo gibi canlı TV yayın platformları üzerinden de izleyebilirsiniz. Fubo'nun farklı abonelik planları şunları içerir: Pro (aylık $84,99), Elite (aylık $104,99), Deluxe (aylık $114,99) ve Sports + News (aylık $55,99)

Fubo, tüm planlarında yeni abonelere 5 günlük ücretsiz deneme sunar. Seçtiğiniz paketin tam ücreti otomatik olarak tahsil edilmesin istiyorsanız, 5 günlük deneme süresi bitmeden önce aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.