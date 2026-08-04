Genç Faslı milli oyuncu Osman Meama, mevcut yaz transfer döneminde İngiliz kulübü Watford'dan ayrılmaya karar vererek profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı; kendisine daha fazla forma şansı verecek ve futbol sahnesindeki yerini geri kazandıracak yeni bir meydan okuma arayışında olan oyuncuya Avrupa'dan artan bir ilgi söz konusu.

Fas'ın "Le Site Info Sport" sitesi, Osman Meama'nın mevcut aşamanın kendisine düzenli forma şansı verecek bir kulübe transfer olmasını gerektirdiğini görmesinin ardından, yeni sezon başlamadan önce Watford'dan ayrılma kararı verdiğini aktardı.

Raporda, oyuncunun teknik gelişimini sürdürmesine ve profesyonel kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanmak üzere daha fazla tecrübe kazanmasına yardımcı olacak yeni bir deneyim yaşamayı arzuladığı belirtildi.

Meama'nın kararı, Watford saflarında kendisini tam anlamıyla kabul ettiremediği bir dönemin ardından geldi; zira potansiyelini göstermesine imkân tanıyacak istenen sürekliliği yakalayamadı ve bu durum uluslararası kariyerine de yansıdı.

Oyuncunun son Dünya Kupası finallerine katılan Fas Milli Takımı kadrosunda yer almaması, İngiliz takımıyla az forma giymesinin en belirgin sonuçlarından biriydi; bu da onun ortam değiştirme ve yeni bir fırsat arama isteğini artırdı.

Leipzig devreye giriyor

Rapora göre Osman Meama, mevcut yaz transfer döneminde kendisiyle anlaşmaya ciddi ilgi gösteren Alman kulübü Leipzig'den resmi bir teklife sahip.

Alman kulübü, saflarını büyük potansiyele sahip ve gelişime açık genç unsurlarla güçlendirme çabası içinde, oyuncunun hizmetlerine en fazla ilgi gösterenlerin başında geliyor.

Osman Meama'nın, mevcut teklifler arasında yaptığı değerlendirme ve kendisine düzenli forma şansı verecek kulübü seçme isteği doğrultusunda, önümüzdeki günlerde yeni rotasını belirlemesi bekleniyor.

Oyuncu, bir sonraki durağının kariyerinde yeni bir çıkış noktası oluşturmasını ve böylece seviyesini geri kazanmasına ve önümüzdeki müsabakalarda yeniden Fas Milli Takımı'nın hesaplarına dahil olmasına yardımcı olmasını umuyor.