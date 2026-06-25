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"İnanamadım" - José Mourinho, Lig Kupası finali öncesinde sadece birkaç gün önce yaşanan şok edici Tottenham kovulma olayını ve Heung-min Son'un yedek kulübesine gönderilme tehdidinin kaderini nasıl belirlediğini anlattı
Tottenham, finalden birkaç gün önce Mourinho ile yollarını ayırdı
Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü Mourinho, kuzey Londra’dan gelen cazip bir teklifin ardından Kasım 2019’da Premier Lig’e geri döndü. Spurs, uzun süredir devam eden büyük kupa hasretine son vermek için çaba gösterirken, Mourinho’ya Harry Kane ve arkadaşlarıyla çalışma fırsatı sunuldu.
Bu seriyi sonlandırma fırsatı, Manchester City ile oynanacak Lig Kupası finaliyle geldi; ancak Mourinho, maçın oynanmasından dört gün önce görevinden alındığı için İngiliz futbolunun kalbi sayılan bu stadyumda Pep Guardiola ile karşı karşıya gelme şansını hiç yakalayamadı.
- GOAL
Spurs’un kararı Mourinho’yu şaşkına çevirdi
Bu büyük karar, Mourinho’nun kendisi için de bir şok oldu. Mourinho, “Beast Mode On” podcast’inde Adebayo Akinfenwa’ya verdiği özel röportajda, stadyumdan nasıl ve neden dışarı çıkarıldığını şöyle anlattı: “İnanamadım. Final maçında Wembley’in neredeyse boş olduğunu biliyorum... Man City’nin birkaç bin taraftarı vardı, bunlar Wembley’in kuzey ve güney tribünlerine dağılmıştı; Tottenham’ın da sadece birkaç bin taraftarı vardı. Yani Wembley boştu, o büyük Wembley hissi yoktu. Ama [yine de] bir finaldi.
"O final, Tottenham’ın hiç kupa kazanamadığı bir dönemde oynanmıştı. Şu anda evet, Avrupa Ligi’ni kazandılar, ama o zamanlar hiçbir şey yoktu. Harry Kane’in sıfır şampiyonluğu vardı, Son’un sıfır şampiyonluğu vardı, Hugo Lloris’in Tottenham’da sıfır şampiyonluğu vardı."
Mourinho, kovulmadan önce Daniel Levy’ye ne söylediğini açıkladı
Tottenham, aynı 2020-21 sezonunun sonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde edemedi; Mourinho, kulüp yönetiminin ligi ilk dörtte bitirmenin zorunlu olduğunu ve bunun belki de Lig Kupası finalinden daha önemli olduğunu açıkça belirtmiş olduğunu hatırlattı.
"Buna hazırdım (finalde Spurs'u yönetmeye). O hafta maçımız olduğunu hatırlıyorum; finalden önce Southampton ile oynamamız gerekiyordu ve benim tüm dikkatim tamamen finaldeydi. Bu yüzden bu durum benim için bir şok oldu.
"Bunun nedenlerinden birinin, tam da dikkatimin Southampton maçında değil, finalde olması olduğuna inanıyorum. Çünkü kulüp için – taraftarlar ya da kulüp sahipleri için değil – finansal nedenlerden ötürü Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya çalışmak daha önemliydi; dolayısıyla Southampton maçı çok önemliydi.
"Benim için önemli olan maç finaldi. Orada bir madalya, bir kupa ve taraftarlar için sevinç vardı; üstelik Harry Kane sakatlıktaydı. Finalde oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Harry’nin finale kadar iyileşmemesi durumunda forvet pozisyonunda Son oynamak zorundaydı. Son ve Kane’in olmadığı bir final düşünün!
"Bu yüzden teknik direktör bana ‘Southampton maçı hakkında ne düşünüyorsun?’ diye sorduğunda ona şöyle dedim: ‘Kazanmak istiyorum, kazanmaya çalışacağız, ama Harry olmazsa Son’u yedek kulübesinde tutacağım.’ Bu bir nevi çelişkiydi çünkü onlar için final pek önemli değildi, ama benim ve oyuncular için her şey demekti."
- AFP
Mourinho, teknik direktörlerin ve kulüp başkanlarının bir arada olması gerektiğini açıklıyor
Tottenham, City karşısında 1-0 mağlup oldu; kupa kazanamama laneti ise ancak 2025 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak kırılabildi. O zamana kadar Mourinho çoktan ayrılmıştı; Roma, Fenerbahçe ve Benfica gibi takımlarda teknik direktörlük yaptıktan sonra bu yaz üç yıllık bir sözleşmeyle Real Madrid’e geri döndü.
Bernabéu'da Florentino Pérez ile yeniden çalışacak olan Mourinho, teknik direktörler, başkanlar ve taraftarlar arasında uyumun gerekliliği konusunda şunları söyledi: "Bu çok önemli [uyum içinde olmak], çünkü siz onların (başkanın veya kulüp sahibinin) elindesiniz. Oyuncularla ve taraftarlarla harika bir ilişkiniz olsa bile, taraftarlar sizi sevse de, patron (kulüp sahibi) - [kalıp kalmayacağınızı] onlar karar verir. Mesele budur.
"Chelsea’deki ilk dönemimi hep hatırlarım; Stamford Bridge’deki ofislerde ayrılışımla ilgili işlemler yapılıyordu ve pencereden dışarı baktığımda, dışarıda ‘Jose, seni seviyoruz, Jose, seni istiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyan bir sürü insan vardı. Tamam, beni seviyorsunuz, [ama] kararı bu adam (kulüp sahibi) verir."
Tottenham’ın performansı, COVID salgını nedeniyle olumsuz etkilendi
Mourinho, dünya çapında kaosa yol açan Koronavirüs salgınının doruk noktasında Spurs’un başında bulunuyordu. 63 yaşındaki teknik adam, futboldaki ağır kısıtlamalar ve taraftarların maçlara girmesinin yasaklanması nedeniyle Tottenham taraftarlarıyla daha yakın bir bağ kuramamış olmaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.
Mourinho şöyle konuştu: “Tottenham benim için COVID demekti. Hiçbir bağ kuramadım. Taraftarlarla kurulan o bağı çok seviyorum. Kulübümün taraftarlarını seviyorum. Kolayca onlardan biri olurum. Tottenham’da aklıma gelen tek şey, COVID öncesindeki West Ham stadyumundaki ilk maçtı; ondan sonra ise sadece boş stadyumlar var. Bu bağı özlediğim tek kulüp Tottenham’dır.”
José Mourinho’nun konuk olduğu Beast Mode On Podcast’in tam bölümünü izleyin
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José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı işbirliği kapsamında Beast Mode On Podcast'e konuk oldu. Coca-Cola'nın "Jose vs Mourinho" projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışmak üzere karşı karşıya geliyor.