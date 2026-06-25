"İnanamadım" - José Mourinho, Lig Kupası finali öncesinde sadece birkaç gün önce yaşanan şok edici Tottenham kovulma olayını ve Heung-min Son'un yedek kulübesine gönderilme tehdidinin kaderini nasıl belirlediğini anlattı

Tottenham, aynı 2020-21 sezonunun sonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde edemedi; Mourinho, kulüp yönetiminin ligi ilk dörtte bitirmenin zorunlu olduğunu ve bunun belki de Lig Kupası finalinden daha önemli olduğunu açıkça belirtmiş olduğunu hatırlattı.

"Buna hazırdım (finalde Spurs'u yönetmeye). O hafta maçımız olduğunu hatırlıyorum; finalden önce Southampton ile oynamamız gerekiyordu ve benim tüm dikkatim tamamen finaldeydi. Bu yüzden bu durum benim için bir şok oldu.

"Bunun nedenlerinden birinin, tam da dikkatimin Southampton maçında değil, finalde olması olduğuna inanıyorum. Çünkü kulüp için – taraftarlar ya da kulüp sahipleri için değil – finansal nedenlerden ötürü Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya çalışmak daha önemliydi; dolayısıyla Southampton maçı çok önemliydi.

"Benim için önemli olan maç finaldi. Orada bir madalya, bir kupa ve taraftarlar için sevinç vardı; üstelik Harry Kane sakatlıktaydı. Finalde oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Harry’nin finale kadar iyileşmemesi durumunda forvet pozisyonunda Son oynamak zorundaydı. Son ve Kane’in olmadığı bir final düşünün!

"Bu yüzden teknik direktör bana ‘Southampton maçı hakkında ne düşünüyorsun?’ diye sorduğunda ona şöyle dedim: ‘Kazanmak istiyorum, kazanmaya çalışacağız, ama Harry olmazsa Son’u yedek kulübesinde tutacağım.’ Bu bir nevi çelişkiydi çünkü onlar için final pek önemli değildi, ama benim ve oyuncular için her şey demekti."