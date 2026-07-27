Premier League, FA ve WSL, kaleciler için taktiksel mola uygulamasını kaldırma konusunda anlaşmaya vardı ve IFAB’ın onayını bekliyor

İngiliz futbolunun yönetim organları, futbolun en sinir bozucu modern boşluklarından birini ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir taktiksel önlem paketi üzerinde ortaklaşa anlaşmaya vardı. BBC Sport’un haberine göre, Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, İngiliz Futbol Ligi (EFL), Ulusal Lig ve Kadınlar Süper Ligi (WSL), öncü nitelikteki bir düzenleyici denemeyi ortaklaşa onayladı.

Profesyonel Maç Hakemleri Limited (PGMOL) baş hakem sorumlusu Howard Webb ile sıkı bir işbirliği içinde koordine edilen bu proaktif önlem, hak etmedikleri taktiksel molalar kazanmak veya rakibin artan hücum ivmesini sistematik olarak kırmak için sahte kaleci sakatlıklarını bir araç olarak kullanan takımları ağır şekilde cezalandırmak üzere tasarlanmıştır. Hakem, fizyoterapistin kaleciyi tedavi etmek üzere sahaya girebileceğini işaret ederse, teknik direktörün 10 saniye içinde sahadan bir dakika süreyle çıkacak başka bir oyuncuyu belirlemesi ve seçtiği oyuncuyu dördüncü hakeme bildirmesi gerekecektir. 10 saniye içinde herhangi bir oyuncu seçilmezse, kaptan sahayı terk etmek zorundadır.