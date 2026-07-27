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Premier League, FA ve WSL, kaleciler için taktiksel mola uygulamasını kaldırma konusunda anlaşmaya vardı ve IFAB’ın onayını bekliyor
Taktiksel gecikmelere karşı yeni bir caydırıcı önlem
İngiliz futbolunun yönetim organları, futbolun en sinir bozucu modern boşluklarından birini ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir taktiksel önlem paketi üzerinde ortaklaşa anlaşmaya vardı. BBC Sport’un haberine göre, Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, İngiliz Futbol Ligi (EFL), Ulusal Lig ve Kadınlar Süper Ligi (WSL), öncü nitelikteki bir düzenleyici denemeyi ortaklaşa onayladı.
Profesyonel Maç Hakemleri Limited (PGMOL) baş hakem sorumlusu Howard Webb ile sıkı bir işbirliği içinde koordine edilen bu proaktif önlem, hak etmedikleri taktiksel molalar kazanmak veya rakibin artan hücum ivmesini sistematik olarak kırmak için sahte kaleci sakatlıklarını bir araç olarak kullanan takımları ağır şekilde cezalandırmak üzere tasarlanmıştır. Hakem, fizyoterapistin kaleciyi tedavi etmek üzere sahaya girebileceğini işaret ederse, teknik direktörün 10 saniye içinde sahadan bir dakika süreyle çıkacak başka bir oyuncuyu belirlemesi ve seçtiği oyuncuyu dördüncü hakeme bildirmesi gerekecektir. 10 saniye içinde herhangi bir oyuncu seçilmezse, kaptan sahayı terk etmek zorundadır.
- Getty Images Sport
Donnarumma tartışmasına değinmek
Bu konu, geçen sezon yaşanan birkaç çok ses getiren olayın ardından büyük ilgi gördü. Kasım ayında, Leeds United teknik direktörü Daniel Farke, Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma’yı “kuralları esnetmek” ve oyunu kesintiye uğratmak için sakatlık numarası yapmakla suçladı. Kalecilerin rakibin ivmesini durdurmak için çimlere oturması, modern futbolda sıkça görülen bir manzara haline geldi; bu durum hem taraftarların öfkesine hem de yorumcular ve teknik direktörlerin acil reform çağrılarına yol açtı.
İngiliz futbol camiası, kendi tartışmalarında, oyuncuların teknik alana girmesini engellemenin tek başına, teknik direktörlerin oyunu kesmek için kalecileri kullanmasını önlemeyeceği görüşündeydi. Match of the Day programının yorumcusu Danny Murphy, geçen sezon yasa koyucuların tam da bu şekilde bu boşluğu kapatmak için harekete geçebileceğini öne sürdü. Murphy, “Bence bunu çok hızlı bir şekilde değiştirebilirler,” dedi.
Yeni kurala ilişkin özel istisnalar
Amaç taktiksel manipülasyonu önlemek olsa da, yetkililer bir takım arkadaşının sahadan çıkmaya zorlanmayacağı belirli senaryoları da ortaya koydu. Bunlar arasında, kalecinin fizyoterapiste ihtiyacı olmadığını belirtmesi ve oyunun durmasına neden olmaması durumları ya da kaleci ile bir saha oyuncusunun çarpışması yer alıyor.
Bu deneme, takım toplantılarına anlık olarak tepki vermek yerine proaktif bir yaklaşım sergilemeyi amaçlamaktadır. Yetkililer, bir sakatlığın tedavisi sırasında oyuncuların saha kenarına gitmelerini engellemeyecek, ancak bir dakika boyunca 10 kişiyle oynama ihtimalinin yeterli bir caydırıcı etki yaratacağı umulmaktadır.
- Getty
Uygulama ve küresel etkileri
IFAB’den zamanında onay alınırsa, bu denemenin uygulanacağı ilk maç Cumartesi günü Tranmere ile Rochdale arasında oynanacak Carabao Kupası ön eleme maçı olacak. Bu, dünya çapındaki benzer girişimlerle uyumludur; zira Avustralya A-Ligi’nde de kaptanın her zaman sahadan çıkması gereken bir varyasyon denenecek.
Paydaşlar arasında, önerilen denemenin istenmeyen sonuçlarına dair bazı endişeler devam ediyor. Eleştirenler, bir dakika boyunca sahadan ayrılma zorunluluğunun, hem kaleciler hem de saha oyuncularının sakatlıklarına rağmen oyuna devam etmeye çalışmasına yol açabileceğine dikkat çekiyor.
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