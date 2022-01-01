Maldini, Donnarumma hakkında konuştu: “Motivasyonu şöhret ve para!”

Milan sportif direktörü Paolo Maldini, iki Milano kulübünün zirveye dönmek için San Siro'dan ayrılmaları gerektiğine inanıyor.

İki kulüp, önümüzdeki yıllarda tarihi San Siro'yu terk ederek Katedral olarak bilinen yeni bir stadyuma taşınmaya hazırlanıyor.

"Milan ve Inter'in Avrupa futbolunun en üst seviyesine dönmesini ve San Siro'daki gibi güzel sayfalar yazmalarını istiyorsak, ancak yeni bir stadyum ile bunu başarabiliriz. Alternatif yok. Bu bir görüş değil, bir kesinlik. Harika bir geçmişi silmek istemiyorum. Sadece ileriye bakmayı seviyorum. Bu benim hayatımın fikri."

Oyunculuk kariyerinin en güçlü anısına değiniyor: “Nasıl gittiği bir yana, son maçım, Roma ile olan. Çok şey ifade eden ve kaybettiğimiz bir oyundu. Maça yaklaşırken bile duygusal bir roller coaster'da yaşadım.”

Maldini, direktör olarak Milano'ya dönüşünü CalcioMercato'ya anlattı ve şunları vurguladı: “Başlangıçta her gece eve geldim ve karıma bunun bir felaket olduğunu söyledim. Kendisine katılmamı isteyen Leonardo'ya kendimi işe yaramaz hissettiğimi söyleyip duruyordum. İşin idari tarafını anlamadım, orada ne yapıldığını merak ettim. Kendimi bir kahraman gibi hissetmeliyim.”

Leonardo ona Paris Saint-Germain'e dönmek istediğini söylediğinde tepkisine de değindi.

“Ne diyorsun Leo, cevabımdı." Kaybolduğumu hissettim. Ancak dürüst olmak gerekirse, hemen ardından ilk kez rahat olma hissine de kapıldım.

“Beni koruyacak kimsenin olmadığı bir duruma geri döndüm. Hep aradığım şeydi. Leonardo'ya çok minnettarım, onunla çıraklığım çok önemliydi. Sık sık konuşuyoruz.”

Donnarumma hakkında

Milan sportif direktörü, yaz aylarında Milan ile sözleşmesi sona erdikten sonra PSG'ye bedelsiz transfer olan kaleci Gianluigi Donnarumma hakkında düşüncelerini aktardı.

"Gigio harika bir insan, duygularla dolu. İdeal bir dünyada bir futbolcunun tek gerçek motivasyonunun tutku olması gerektiğine inanıyorum. Ancak amacınız şöhret ve sizin için kemer sıkan ailenize vereceğiniz paraysa, işte bunlar da motivasyondur.

“Anlamak ve saygı duymak gerek. Bir oyuncu olarak belirli sonuçlara ve belirli bir statüye ulaşmak için spor motivasyonları esastır. Bir oyuncunun ihtiyaçları, bir kulübün ihtiyaçları ile uyuşmayabilir. Bekleyebilenler de var, acelesi olanlar da. Bazı seçimleri yargılamak bana düşmez.”

Gelecek planları

Son olarak Maldini, geleceğini ve sahip olduğu tüm planları anlattı.

"Bu işi ya AC Milan ile yaparım ya da yapmam. Belki yurt dışında, ama dürüst olmak gerekirse, bunu düşünmeliyim. Bu fırsata sahip olduğum için mutluyum.

"Çünkü bunu yapmasaydım, denememiş olmaktan her zaman pişmanlık duyacağımı biliyorum. Gelecekten korkmamamın bir başka nedeni de bu.”

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