Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo: "Mutlu değilim"

Cristiano Ronaldo, soyunma odasında "daha iyi bir ruh ve daha güçlü bir zihniyet" çağrısı yaparken Manchester United’da şu ana kadar başardıklarından mutlu olmadığını itiraf etti.

Ronaldo, ağustos ayında Juventus'tan United'a 20 milyon euro’ya transfer olurken 2021'in tartışmasız en büyük transferini gerçekleştirdi.

36 yaşındaki oyuncu, o zamandan beri 21 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Kale önünde bulduğu pozisyonlarda ise ne kadar büyük bir golcü olduğunu yeniden kanıtladı.

Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanların takım olarak istikrarlı olmadığını kabul ediyor ve bunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor.

Ronaldo, Avrupa Şampiyonasında Portekiz ile Altın Ayakkabıyı kazandı ve Juve’de başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Ne söylendi?

Beş kez Ballon d'Or kazanan 36 yaşındaki süperstar, Unitedlı takım arkadaşlarından çok daha fazlasını istiyor. Ronaldo, instagramda paylaştığı gönderide, ”2021 sona eriyor ve tüm müsabakalarda 47 gol atmama rağmen bu sene bizim için kolay değildi.

"Juventus'ta İtalya Kupası'nı ve İtalya Süper Kupası'nı kazandım. Serie A’da gol kralı oldu. Portekiz için Avrupa'nın en fazla gol atan oyuncusu oldum. Bu tür başarılar beni çok mutlu etti. Ve tabii ki Old Trafford'a geri dönüşüm, her zaman kariyerimdeki en ikonik anlardan birisi olacak.

"Ancak United'da yaptığımız şeylerden dolayı mutlu değilim. Hiçbirimiz mutlu değiliz, bundan eminim. Daha çok çalışmamız, daha iyi oynamamız ve şu anda sunduğumuzdan çok daha fazlasını vermemiz gerektiğini biliyoruz.

"Bu yılbaşını sezonun dönüm noktası yapalım! 2022'yi daha iyi bir ruh ve daha güçlü bir zihniyetle kucaklayalım. Yukarılara ve daha ötesine çıkalım, yıldızlara ulaşalım ve bu kulübü, hak ettiği yere koyalım! Bize destek verin, hepinize güveniyoruz!

"Mutlu Yıllar, yakında görüşürüz!”

United, 2021-22 sezonunda başarılı olabilir mi?

Yaz transfer döneminde Ronaldo, Raphael Varane ve Jadon Sancho'nun transfer edilmesiyle Kırmızı Şeytanlar; Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde şampiyonluk mücadelesi verecek gibi görünüyordu.

United; Liverpool, Manchester City ve Watford karşısında taraftarlarını hayal kırıklığına uğratacak mağlubiyetler aldı. Bunun üzerine Solskjaer görevinden alındı.

Daha sonra United’ın başına geçici olarak Ralf Rangnick getirildi. Alman menajerin yönetiminde, Kırmızı Şeytanlar ilk beş maçından üç galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Ronaldo’nun, Premier Lig'deki sekizinci golünü attığı Burnley'e karşı alınan 3-1'lik galibiyet umutları artırdı. United’ın, şampiyonluk şansı şimdilik imkansız gibi görünse de ligi ilk dörtte bitirmek için şansı devam ediyor.

United taraftarı, takımının Şampiyonlar Ligi'nde ve FA Kupası'nda başarılı olmasını umuyor, çünkü Rangnick’in kadroyu şekillendirerek ortaya farklı bir senaryo çıkaracağını düşünüyorlar.

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