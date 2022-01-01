Newcastle United; Barcelona’nın Borussia Dortmun’dan 135 milyon euro’ya kadrosuna kattığı Ousmane Dembele için cömert bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

24 yaşındaki Dembele’nin, Barcelona’daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Fransız yıldız Nou Camp'tan ücretsiz olarak ayrılabiliyor.

Sakatlık sorunlarına rağmen Dembele’ye, dünyanın dört bir yanından birçok kulübün teklif yapacağı belirtiliyor.

Osmane Dembele ile ilgilenecek olan en önemli kulübün ise Suudi destekli bir konsorsiyum tarafından devralınan Newcaste United’ın olduğu ifade edildi.

Ne söylendi?

Gazeteci Rudy Galetti'nin iddiasına göre, Newcastle’ın iddialı bir teklif için Dembele’nin kapısını çalacağını ve yüklü bir maaş önereceği belirtildi.

Ousmane Dembele ve Barcelona arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ve Fransız oyuncunun, İspanyol ekibiyle yeni bir sözleşme imzalamayacağı aktarıldı.

Dembele, bugünden itibaren yabancı kulüplerle bir ön sözleşme imzalayabilecek ve şu anda dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United ile anlaşması oldukça muhtemel.

The Sun gazetesine göre ise Dembele; Premier Lig'den iki takımdan teklif aldı, ancak yalnızca Newcastle temsilcileriyle temas kurdu.

Marca, oyuncunun menajerinin Barcelona'da kalması için haftalık 485 bin sterlin beklediğini açıklamıştı. Bu haberin ardından, Dembele’ye gelecek sözleşme tekliflerinin oldukça yüksek olması bekleniyor.

Maddi zorluklar yaşayan Barcelona’dan, 12.5 milyon sterlin menajer ücreti ve 25 milyon sterlin imza bonusu bekleyen Fransız oyuncunun talepleri bunlarla da sınırlı değil.

Barcelona, Dembele’nin bu isteklerini karşılamasının olasılık dışı olduğunu oyuncunun menajerine iletti.

Newcastle patronu Eddie Howe ise İngiltere Premier Lig’de küme düşmekten kurtulmak için Dembele veya o ayarda bazı futbolcuların takıma katılmasını istiyor.

İngiliz temsilcisi Newcastle, ligde oynadığı 19 maçın ardından 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

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