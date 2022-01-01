Tottenham menajeri Antonio Conte, Başkan Daniel Levy ile ocak ayında transfer konusunu görüşmek ve planlarını paylaşmak için bir toplantı yapmak istiyor.

İtalyan hoca, Tottenham’ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmesinin iki veya üç yıl alabileceğini söyleyerek bu konuda başkanı uyardı.

Conte, görevdeki ilk ayından sonra başkan Levy ile bir araya geldi ve takımını tam olarak değerlendirmek için daha fazla zaman istedi.

İtalyan menajer, artık kulübün hangi alanları geliştirmesi gerektiğini belirlemeye hazır olduğunu söyledi.

Tottenham, Premier Ligi 2018-2019 sezonundan bu yana ilk dört içerisinde bitiremedi. Transfer isteyen Conte, yeni gelecek oyuncuların bile Tottenham’ı kısa zamanda Avrupa'da istenilen düzeye taşıyamayacağının altını çizdi.

Ne söylendi?

İtalyan teknik direktör Conte, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

”Ben göreve geldikten bir ay sonra başkanla bir toplantı yaptık, ama bence doğru zaman değildi.

“Artık doğru zaman geldi. Bunun hakkında konuşmak için kulüple görüşmeyi bekliyorum. Toplantı yapıp başkana her şeyi anlatabilirim, ama kesin olarak çözümler bulmak için henüz erken.

“Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sadece 2 veya 3 transfer yapmak yetmez. Bunun için düzenli bir şekilde çalışıp bir süreye ihtiyaç duyarsınız. Futbol basit bir oyun değil.

"Şu anda çok önemli takımlarla mücadele ediyoruz ve bu bizim için hiç de kolay değil.

Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için bazı takımların başarısız olması gerekiyor. İngiltere’nin 4 büyük takımı var. Bence, biz bu takımlardan birisi değiliz.

"Bu yıl içinde önemli yatırımlar yaparak açıklarımızı kapatmaya çalışacağız."

Futbol, sadece para değildir

Yeni bir şeyler oluşturmak istediğini vurgulayan Conte, “Sadece transfer piyasasından bahsetmiyorum. Futbol karmaşıktır, sadece para değildir.

"Başarılı olmak istiyorsanız bir şeyler inşa etmek zorundasın.

“Ben, yeni bir şeyler yapmak için buradayım ve bunun zor olacağının farkındayım.

"Herkese karşı dürüst olmak istiyorum, çünkü iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız zamana ihtiyacınız var demektir.

“Takımla ilgili değerlendirmelerimi yaptım ve şu anda net bilgilere sahibim. Başkanla görüşüp nasıl bir karar vereceğimize bakacağız" dedi.

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