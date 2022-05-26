Magui Corceiro, Joao Felix'i aldattı mı? Pedro Porro'dan yalanlama geldi

Joao Felix ve kız arkadaşı Magui Corceiro, suskunluğunu koruyor.

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix'in kız arkadaşı Magui Corceiro'nun, 22 yaşındaki futbolcuyu Sporting Lizbon forması giyen Pedro Porro ile aldattığı iddia edildi.

Pedro Porro'nun birkaç ay önce maç sonunda formasını Corceiro'ya verdiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle iddialar şiddetini artırdı.

Porro, söz konusu iddialara ise yanıt verdi.

Ne söylendi?

Corceiro ile ilişki yaşadığı iddialarına sosyal medyasından yanıt veren Porro, şu yorumu yaptı:

"Söylenenler çok rahatsız edici. Magui Corceiro'yla özel bir ilişkim var ama kimse kimseye sadakatsizlik yapmıyor!

Üçümüzün de imajını zedelemeyi bırakın çünkü öyle bir şey yok."

22 yaşındaki Joao Felix ile 19 yaşındaki Magui Corceiro, bir yıldan fazla süredir birlikte. Bu görüntülerin ortaya çıkması, ayrıca yalanlanmasına rağmen dedikoduların ardı arkası kesilmiyor.

Hem Felix hem de kız arkadaşı Magui Corceiro ise şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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