Jose Mourinho sessiz sedasız futbol tarihinin altını üstüne getirdi

Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasındaki Jose Mourinho son yıllarda en üst seviyeden koptu ancak Portekizli çalıştırıcı rekabetçi kimyasından ödün vermiyor.

Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid'deki görkemli başarılarının ardından Manchester United'da eleştirilen, Tottenham kariyeri ise fiyaskoyla geçen Mourinho, Roma'da kendini buldu.

Mourinho'nun gelişi Serie A'da Roma'ya sihirli bir dokunuş sağlamadı. Başkentliler, rekabet dozunun yüksek seviyelere çıktığı ligi 6. sırada tamamladı. Ancak bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni fırsata çeviren Portekizli, en sevdiği kulvarda bir kez daha zirveye çıktı.

Feyenoord ile oynanan final öncesi basın toplantısında, "Special One hikâyesinin hiçbir anlamı yok. Kariyerimin başında söylenen bir şey" sözleriyle kendini inkar etse de ne kadar özel biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Jose Mourinho futbol tarihine bir imza daha attı

Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez de UEFA Avrupa Ligi zaferine uzanan Mourinho, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör oldu.

59 yaşındaki çalıştırıcı bununla da yetinmedi ve UEFA organizasyonlarının üçünde de zafere ulaşan ilk isim olmayı başardı.

Ayrıca Roma, kulüp tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğunu tattı. Mourinho'nun Inter'deki Şampiyonlar Ligi zaferinden bu yana İtalya'ya Avrupa kupası gelmiyordu. Mourinho, Çizme'ye döner dönmez yenisini getirdi.

Kupa koleksiyonuna bir yenisini dahil eden duayen teknik direktör, Tottenham dışında çalıştırdığı diğer tüm takımlarda kupa sevinci yaşamayı da ihmal etmedi.

Roma, Konferans Ligi serüveninde neler yaşadı?

İtalyan ekibinin Konferans Ligi macerası, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile başladı.

Play-off turunda bordo-mavili ekibi deplasmanda 2-1, sahasında ise 3-0 mağlup eden İtalyanlar gruplara kaldı.

Grup etabında Bulgaristan'dan CSKA Sofya, Ukrayna'dan Zorya Luhansk ve Norveç'ten Bodo/Glimt ile eşleşen Roma, grubunda 13 puan topladı. Mourinho gruplarda yalnızca Bodo/Glimt'i yenemedi ve bir maç berabere biterken Norveç'teki karşılaşma 6-1'lik hezimetle geçmişti.

Son 16 turunda Serie A ekibinin rakibi Hollanda temsilcisi Vitesse oldu. Roma deplasmanda 1-0 yendiği rakibiyle sahasında 1-1'lik skor elde etti ve çeyrek finalin yolunu tuttu.

Son 8 takım arasına kalan Roma, gruplarda kabus yaşadığı Bodo/Glimt ile eşleşti. İlk maç Norveç'teydi ve kazanan yine Kuzeylilerdi. Üç maçta da yüzü gülmeyen Mourinho, Olimpiyat Stadı'nda tek maçta intikamını aldı ve 4-0'lık zafer onlara yarı finali getirdi.

Yarı final eşleşmesi oldukça çetindi. İngiliz ekibi Leicester City ile eşleşen takım, King Power'dan 1-1'lik beraberlikle dönmeyi bildi. Roma'daki maçta Tammy Abraham'ın tek golü Brendan Rodgers'ın ekibini yıktı ve Roma adını finale yazdırdı.

Finalde Hollanda'nın yükselişteki ekiplerinden Feyenoord ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'da karşılaşan Roma, altın çocuğu Zaniolo'nun golüyle kupayı evine götürdü.

Mourinho kariyerinde kaç kupa kazandı?

Roma'daki ilk sezonunda Avrupa kupası elde eden Mourinho teknik direktörlük kariyerindeki 26. kupasına ulaştı.

Çalıştırdığı tüm takımlarda unutulmaz izler bırakan 'The Special One', 20 senelik kariyerinde yıl başına bir kupadan fazla ortalama tutturdu.

Yıl Kulüp Lig Kupalar* Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Avrupa Konferans Ligi 2002-04 Porto 2 2 1 1 0 2004-07 Chelsea 2 4 0 0 0 2008-10 Inter 2 2 1 0 0 2010-13 Real Madrid 1 2 0 0 0 2013-15 Chelsea 1 1 0 0 0 2016-18 Manchester United 0 2 0 1 0 2019-21 Tottenham 0 0 0 0 0 2021-Günümüz Roma 0 0 0 0 0 - TOPLAM 8 13 2 2 1

*Kupalar, FA Community Shield, İtalya Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası gibi turnuvaları içerir.

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