Hatayspor'un alt liglerde birçok kez gol krallığı yaşayan efsane ismi Mehmet Kakil, kulübün Filipinler'de yer alan proje takımı Dynamic Herb Cebu FC'nun başına geçtikten sonra yaşadıklarını GOAL Türkiye'den Uğur Aktan'a anlattı.

Filipinler'den aldığı teklif sürecini, sonrasını ve Hatayspor'dan üç genç oyuncuyu da yanında götürdüğü bu yeni maceranın kendisine kattıklarına değinen Kakil, Filipinler futbolunun organizasyon açısından geride olmasına rağmen kaliteli futbolculara sahip olduğunu söyledi.

Doğumlara ağlanan, ölümlerin ise karnaval havasında kutlandığı bu ülkede gördüğü birçok şeyin kendisini şaşırttığını ve farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirten Kakil'in, futbolun bu keşfedilmemiş topraklarında yaşadığı maceralar, her an ve her durumda mutlu olmanın sırrını da içinde barındırıyor olabilir.

Filipinler'e gitmek ve orada çalışma düşüncesi nasıl oluştu? Bir anda sabah uyandığınızda, "Ben Filipinler'e gidip orada çalışacağım" demediğinize eminim. Çalıştığınız kulübün sahibi de bir Türk. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatır mısınız?

"Kariyerimin büyük bölümü Hatay'da geçti ve uzun yıllar Hatayspor için oynadım.

"Kulüpten bir telefon aldım ve fahri başkanımız Lütfi Savaş'ın Hatayspor'a ilişkin bir proje kapsamında benimle çalışmak istediğini söylediler. Konuyu merak edip sorduğumda Hatayspor'a oyuncu bulmak üzerine bir çalışma olduğunu söylemişlerdi.

"Hatayspor'a her konuda her zaman yardımcı olurum dolayısıyla görevin ne olduğu önemli değildi ama detaylı bilgi almak için bir gün sonra randevulaştığımız noktaya gittim. Ben daha önce de Hatayspor'a çok oyuncu kazandırmıştım bu yüzden ilk olarak Türkiye'de ya da Avrupa'da scout ekibinin bir parçası olarak oyuncu arayacağımı düşünmüştüm ama böyle olmadığını söylediler ve Filipinler'de takım çalıştırmamı istediler.

"Bir an için, 'Pardon neresi?' diye sordum. Tamam Filipinler'i daha önce de duymuştum ama haritada göstermek istesem gösteremeyeceğim bir yer.

"Bunun Lütfi başkanın projesi olduğunu ve hemen cevap vermeden düşünmemi istediler. Eşimle ve çocuklarımla konuşmam gerektiğini söyledim ve zaman istedim. Filipinler'de futbolcular büyük paralara oynamıyor dolayısıyla büyük bir para kazanamayacağımı biliyordum.

"Sonrasında eşim ve çocuklarımla durumu masaya yatırdık. Önce bana bir şaka yapıldığını sanmıştım ama gün geçtikçe ciddi bir teklif olduğunu anladım. Kulübün başkanının ismini söyledikleri zaman başkanın çocuklarının daha önce benim futbol okuluma geldiklerini anımsadım.

"Başkanı zaten tanıyordum ve bu kabul etmem için olumlu bir etken oldu. Başkan Filipinler'de futbola yönelik bir yatırım yapacağını bana zaten daha önce söylemişti."

Aileniz teklifi nasıl karşıladı?

"Güldüler. Eşim Filipinler'in nerede olduğunu sordu. Ailem Filipinler'de çalışmaya karar verdiğimde çok şaşırdı ama burayı görmeyi çok istedim"

Filipinler'de hayat nasıl hocam? Kültür olarak bambaşka bir ortam. Bu durum sizi nasıl etkiledi?

"Osmaniye, Hatayspor, Kayseri Erciyesspor gibi birçok takımı çalıştırdım. Birçok final oynadık. Kayseri Erciyesspor ile ligi 73 puanla tamamladık bir üst ligi sadece bir gol averajıyla kaçırdık.

"Ben belki çok önemli yerlere gelemedim ama öğrencilerimiz çok iyi noktalara geldi. Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut hem takım arkadaşım hem de oyuncumdu. Uzun süre Ümraniyespor'u çalıştıran Ahmet Taşyürek de geçmişte Hatayspor'da benim yardımcımdı.

"Kısacası Türkiye'de gezmediğim, görmediğim bir yer kalmadı ama Filipinler çok değişik bir yer.

"Buradaki ortamı araştırdığımda hayatın çok pahalı olduğunu fark ettim. Türkiye'de hayat pahalı ama burada çok daha pahalı. Tabii Türkiye'de olduğu gibi çok zengin insanlar da var. Ülke kumarhane dolu diyebilirim. İnanılmaz bir gelir dengesizliği var ama insanların tamamı her zaman çok mutlu.

"Burada mutsuz insan yok. Hayattan zevk alıyorlar ve hiçbir şeye üzülmüyorlar. Bir tek çocuk doğduğunda üzülüyorlar. Bu kadar kötü bir dünyaya çocuk getirmeyi ve doğan çocuğun yaşayacağı acıları düşünüp, her doğumdan sonra ağlıyorlar.

"Biri öldüğünde ise bu dünyadan kurtuldu diye düşünüp sevinç yaşıyorlar. Biri öldüğü zaman mumyalayıp, bir hafta ölünün başında eğlence düzenleyerek ölümü kutluyorlar. Bunu ilk gördüğümde gerçekten çok şaşırdım.

"Biz mesela Türkiye'de biri öldüğü zaman ağlıyoruz. Burada tam tersi ve çok ilginç. Burada insanlara bakış açım değişti. Hiçbir şeye üzülmez oldum resmen psikolojim düzeldi. Filipinler'de yaşama sevincim arttı.

"Çok neşeli insanlar, yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor. İnsanlar inanılmaz saygılı ve sevgi dolular"

Biz biraz gerginiz hocam anladığım kadarıyla. Oradaki insanlarla bizim insanımız arasındaki fark nedir?

"Bizim insanlarımız çok gergin ve sürekli kısa yoldan zengin olma peşinde. Burada böyle bir şey yok.

"Kimse zenginlik kovalamıyor ve gündelik yaşıyorlar. Günleri iyi geçsin, karınları doysun yeter. Burada yemek sektörü inanılmaz. Gelir seviyesi çok düşük, hayat çok pahalı ama herhangi bir restaraunta gittiğinizde sıra almanız lazım çünkü her zaman uzun kuyruklar var.

"Kazanıyorlar ve kazandıklarını hemen yemeğe harcıyorlar. Yemek kültürleri de oldukça farklı. Her türlü et ve deniz ürünü var ama genelde domuz yeniyor. Biz Hatay mutfağına alıştığımız için aç kalıyoruz desek yeridir.

"Kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, mesela biraz önce çocuklarla beraber tepsi kebabı yaptık."

İlk günleriniz nasıl geçti, adaptasyon konusunda zorlandınız mı? Takımı gördüğünüzde ne düşündünüz?

"İlk günlerimiz çok zordu. Oyunculara baktığımda aralarında iyi oyuncular olduğunu gördüm ama seviye çok düşük. Kısa vadede yapılacak hiçbir şey yok biz yine de elimizden geleni yaptık.

"Buradaki oyuncuların hepsi çok çabuk. Bunu Türkiye'deki herkes bilsin. Türkiye'de bu kadar çabuk oyuncu zor bulunur ve olanlar da zaten yıldız statüsünde oynuyor. Ayrıca çok sayıda solak oyuncu var. Süper Lig'de iş yapabilecek oyuncular var ama biraz zamana ihtiyaçları var.

"Şimdi kordinasyon çalışmaları yaptırıp, takım oyununu öğretmeye çalışıyoruz. Takımla 35 gündür beraberiz. Sistemi biraz oturttuktan sonra oynadığımız ilk dört maçın tamamını kazandık. Biz dışarıdan keşfedilmemiş bölge gözüyle baksak da Barcelona ve Real Madrid'in temsilcileri burada. İngiltere'den futbol adamları var.

"Ligin kapasitesi düşük ama potansiyel anlamında iyi oyuncular var."

Ülkede yedi takımlı bir lig var. Organizasyon hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

"Yedi takım var ve üç takım daha hazırlık yapıyor. Lig maçları Temmuz ayının başında başlayacak. Biz de şu anda kupa maçlarını oynuyoruz. Organizasyon çok yetersiz.

"Burada Kaya FC-Iloilo ve United FC adında iki takımı benimsemişler ve üçüncü takımı istemiyorlar. Burada lig maçlarının televizyon yayını yok maçlar sadece YouTube ve Facebook'tan yayımlanıyor. Bizim hakemlere kurban olayım, buradakiler facia.

"Bizim 1-1 sona eren bir United FC maçımız vardı ve rakibin kaleci antrenörü hakemi dövdü. Sonra hakemler değişmeye başladı. Hakemlerin olayı çok farklı ve bütün bunlar olurken yayına yansıtmıyorlar. Soyunma odaları da çok yetersiz. Ama üstüne basarak söylüyorum çok iyi oyuncular var.

"Federasyon çok yetersiz hala ligin başlangıç tarihi açıklanmadı. Hocalar nasıl program yapacak, oyunculara nasıl ve neye göre izin verecek belli değil."

Hatayspor altyapısından üç oyuncu götürdünüz. Takımınızda başka yabancılar var mı? Türk oyuncuların durumu nedir adapte olabildiler mi?

"Gençlerimiz burayı çok sevdi. Tek sıkıntıları buradaki oyunun ve oyuncuların çok hızlı olması. Buradaki oyuncular çok koşuyor ama buna karşılık bizim Türkiye'den getirdiğimiz oyuncularımızın da teknik kapasitesi ligin seviyesinin üstünde.

"Buraya getirdiğim oyuncuların hepsi 19 yaşında. Bir tanesi zaten benim futbol okulundan öğrencimdi. Diğerleri de Hatayspor U19 Takımı'nda oynayan oyunculardı. Şu ana kadar gayet iyi gidiyorlar. Bir tanesi üç, bir tanesi bir gol attı. Diğeri zaten stoper. En büyük sıkıntımız kaleci.

"Dört yabancı sınırı var ve biri Asyalı olmak zorunda. Buradan bazı oyuncuları Hatayspor'a kazandıracağız ve göreceksiniz bir sene içinde Üç Büyükler transfer etmek için yarışacak."

Filipinler'de uzun süre kalma planınız var mı? Önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladınız mı yoksa siz de Filipinler'deki insanlar gibi gündelik mi yaşıyorsunuz?

"Kulüp burada 10 sene kalmamızı istiyor. Oyuncularla iyi bir bağ kurduk ama burada çok fazla kalacağımı sanmıyorum. Yeni kurulmuş bir kulübüz ve profesyonellik anlamında almamız gereken bir yol var. Başkanımız futbolu çok seviyor ve bütün parayı cebinden koyuyor.

"Türkiye'de federasyon ulaşım ve konaklama masraflarını karşılarken, burada böyle bir şey yok. Başkanla her zaman beraberiz. Burada bir futbol sahası yaptırdı ve inanılmaz bir masraf yaptı. Bizdeki oyuncular ayda 200 dolara oynuyor.

"Rakiplerimizin çok aşağısındayız. Kaya ve United takımında oyuncular ayda 10 bin dolar alıyor. Çok büyük bir güç dengesizliği var. Ligin kalitesinin artması için en az 10 yıl gerekiyor."

Filipinler Milli Takımı teknik direktörüyle bir iletişiminiz oldu mu?

"Milli takım yetkilileri bizim çalışmalarımızı sık sık takip ediyor. Hatta bizimle ilgili bazı düşünceleri de oldu.

"Milli takımın başına geçmemiz yönünde bir talep oldu ama kupayı almamız gerekiyordu. Bizim oynadığımız futbol çok hoşlarına gitti. Milli takım çalıştırmak bizim için de güzel olurdu. Zaman neler gösterir göreceğiz.

"Filipinler'e gelmek bizim için bir maceraydı ve maceranın sonu nereye varacak bekleyip göreceğiz."

Filipinler'de sizi çok şaşırtan, gülümseten bir şey yaşadınız mı?

"İnsanların hiçbir şeye üzülmemesi beni çok şaşırtıyor. Her şey karnaval havasında. Yolda yürürken herkes birbirine selam veriyor.

"Buraya gelmeden önce YouTube'da çeşitli videolar izlemiştim ama o videoların çok daha fazlası var. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Gezilecek, görülecek inanılmaz güzel yerler ve inanılmaz güzel insanlar var. İyi futbolculara sahip olsalar da futbol konusunda gerideler ama doğa olarak muhteşem.

Kısa vadeli hedefleriniz nedir hocam? Aileniz sizi mutlaka özlemiştir.

"Burası bizim için altı aylık bir projeydi. Hatayspor bizi buraya altı aylığına gönderdi. Yavaş yavaş bunun sonuna geliyoruz. Bu tarz maceraları seviyorum.

"Yeni oyuncular keşfetmek güzel. Farklı ülkelere de kesinlikle giderim. Yemekler dışında burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Burada çok sayıda Türk var. Şimdi kupa için bütün maçlarımızı Manila'da oynuyoruz ve iç saha avantajımızı kullanamadık.

"Burada basketbola ilgi büyük ama boy ortalamaları çok kısa. Mesela 1,68 boyunda bir insan burada uzun sayılıyor."

Filipinler'in nüfusu 106 milyon. Bu kadar yoğun nüfustan çok sayıda oyuncu çıkması gerekmez mi?

"İnanılmaz iyi oyuncular var ama keşfedilmemişler. Altyapı eğitimi görmemeleri en büyük sıkıntıları. 35 günde altyapı eğitiminin ne kadarını giderebiliriz?

"Bir de buradaki insanların yüzde 60'ı kadın. Nüfusun 40'ı erkek. Burada futbolcuları durdurmak çok zor. Futbolcular dışarı çıktığı zaman bütün kızlar peşlerine düşüyor ve bu durum bizi çok zorluyor.

Eşiniz bu durumdan rahatsız olmuyor mu hocam?

"Ben 55 yaşındayım benim o işlerle ne işim olur artık. Benle ilgili bir durum olmaz futbolcularım için endişeleniyorum."

Hatay'dan götürdüğünüz gençler bayram etmiştir o zaman?

"Bayram edemiyorlar çünkü ben varım başlarında. Haftada sadece bir gün izin veriyorum onun dışında her zaman benimle beraberler. Sadece Türkiye'den yanımda getirdiğim yardımcımı tutamıyorum. Burada epey bir çevre edindi kendine."

Türkiye'de önümüzdeki dönemde çalışmayı düşünüyor musunuz?

"Tabii ki düşünüyorum. Bugüne kadar gittiğim her gittiğim takımda başarılı oldum ama sebebini açıklarsam Türkiye'yi sarsacak bir durumdan dolayı futbola küstüm ve yedi yıldır takım çalıştırmıyordum.

"Filipinler'den teklif gelince geri döndüm. Türkiye'de beş defa gol kralı olup, 200'ün üstünde gol attım. Süper Lig'de çalışan çok sayıda teknik adam benim hem yardımcım hem de öğrencimdi. Türkiye'de futbol ortamının çok sağlıklı olmadığını biliyorsunuz.

"Belki şimdi farklı bir konumdayım ama yine de burada olmaktan dolayı mutluyum."

Eski takım arkadaşlarınızla iletişiminiz nasıl?

"Yunus Altun ile sık sık görüşuyoruz. Onunla aramızda 10-11 yaş var. Bize Fenerbahçe'den gelmişti. Denenmeye geldiğinde hoca onu beğenmemişti. Başkan takım kaptanı olduğum için bana sordu ve hocanın istemediğini söyledi. Yunus'u tutup, hocayı göndermelerini söyledim ve sonra Yunus'un kariyeri başladı.

"Yunus Türkiye liglerinde 250'ye yakın gol attı. İnanılmaz bir oyuncuydu. Türkiye'de görev yaparsam büyük ihtimalle beraber çalışacağız.

Hocaya da sorduk size de soralım. Filipinler'den teklif aldığınızda ilk olarak ne düşündünüz?

Mert Altınöz

"Ben normalde Katar'a transfer olmak üzereydim ama Kakil hoca benim için çok değerli. Futbola onun futbol okulunda başlamıştım. Buraya tek başına gelecekti ama beni de çağırınca farklı alternatifleri hiç düşünmedim."

Arda Çınkır

"Kakil hoca Hatay'ın efsanesi. O aradığında geri çevirme şansımız yoktu. İnşallah burada kendimizi gösterip, Türkiye'ye geri döneceğiz."

Nazım Özcan

"Çok heyecanlandım. Kakil hoca bizim için büyük bir şanstı hiç düşünmeden geldik."

Filipinler oldukça farklı bir ortama sahip. Oradaki kültür sizi şaşırttı mı?

Mert Altınöz

"Gelmeden önce çeşitli videolar izlemiştim ve hazırlıklı geldim ama insanlar beklediğimden çok daha iyi çıktı. Adaptasyon sorununu aştık ve yemekler dışında bir sorunumuz kalmadı. Burada bir aile gibiyiz. Başkanımızın Türk olması ve Türk taraftarların maçlarda bizi yalnız bırakmaması da çok güzel."

Arda Çınkır

"Adaptasyon süreci ilk günlerde hepimizi zorladı ama zaman geçtikçe uyum sağladık. Başkanın ve oğlunun da bizimle beraber olması bu süreci çabuk geçmemizi sağladı. Sadece yemek sorunumuz var ama onu da halletmeye çalışıyoruz."

Nazım Özcan

"Buradaki insanların her zaman yüzü gülüyor. Maddi durumu iyi-kötü olan herkes her zaman çok mutlu. Bu dünyayı pek önemsemiyorlar. Bu yüzden ailelerinden biri öldüğü zaman bu kötü dünyadan kurtuldukları için seviniyorlar. Biz çıkıp 5-6 yesek bile üzüleceklerini sanmıyorum.

"Türkiye'de stres seviyesi fazla. Bunları görünce daha rahat oynuyorsun ama içimizdeki kazanma hırsı hiç geçmiyor."

Hoca ligde öne çıkan iki takım olduğunu ve bir üçüncü takımın pek istenmediğini söyledi. Takımların kalitesi açısından çok fark var mı? Şampiyonluğu kovalayabilir misiniz?

Mert Altınöz

"Fark gerçekten de var. Buraya gelmeden önce Hatayspor'un A takımı ile sekiz ay antrenman yapmıştım. Kaya ve United'ın oyuncuları diğerlerine göre daha tecrübeli. Buradaki oyuncuların altyapısı yok ama onlarda oynayan oyuncuların çoğu milli. Fark kalite değil tecrübe."

Arda Çınkır

"Buradaki kalite Türkiye'deki 2 ve 3. Lig seviyesinde. Burada iyi oyuncular var. Hocamız bu oyuncuları Türkiye'ye kazandırmaya gayret ediyor.

"Oyuncular genelde kısa ve kuvvetliler. Elimizden geleni yapıp gol kralı olmak istiyorum. Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Bizim için çok büyük mutluluk olur. Eğer iki veya üç takviye yapabilirsek şampiyon olabileceğimize inanıyorum."

Nazım Özcan

"Lig belki Türkiye'ye göre 2 ve 3. Lig seviyesinde olabilir ama oyuncu kalitesi gerçekten yüksek. Dışarıdan baktığımızda burada çok rahat bir şekilde üst düzey performans ortaya koyabileceğimizi düşünmüştük ama buradaki oyuncuların temposu Türkiye'deki oyuncuların üzerinde. Burada çok kaliteli oyuncular var."

Türkiye'yi çok takip edebiliyor musun bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de oynadığı dönemde yaşça büyük oyuncularla yaşadığı sorunlardan bahsetti. Siz Türkiye'de benzer bir durumla karşılaştınız mı?

Mert Altınöz

"Benzer durumlarla ben de karşılaştım. Birkaç kişi bize de aynı şekilde davranmaya çalıştı ama takımdaki diğer büyüklerimiz her zaman bizi destekledi. Ömer hocamız da her zaman yanımızdaydı. Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı sorunları sadece bir kişiyle yaşadım ama ismini vermeyeyim."

İlerleyen yıllarda muhtemelen sizi Süper Lig'de göreceğiz. Filipinler'in size ne kattığını düşünüyorsunuz?

Mert Altınöz

"Buraya 19 yaşında geldim. Büyük bir karardı ama buranın beni olgunlaştırdığına inanıyorum. Genç oyuncuların yurt dışını deneyimlemesi gerekiyor. Sezon bittiğinde hocamızla konuşup ortak bir karar alacağız. Burada yeniden doğduğumu hissediyorum. Umarım her şey güzel gelişir."

Hoca Filipinler nüfusundaki kadın yoğunluğuna dikkat çekti ve oyuncuları kontrol etmenin zor olduğunu söyledi. Özel hayatınızın nasıl gittiğinizi de merak ediyorum.

Mert Altınöz

"25-26 gündür kamptayız sosyal hayatımız neredeyse hiç yok. Maçlar bittikten sonra kısa bir ara olursa inşallah o arayı değerlendireceğiz."

Arda Çınkır

"Türkiye'de daha çok biz arıyorduk ama burada kızlar bizi buluyor. Şimdi kamp ortamında olduğumuz için pek bir şey yaşayamadık. Yoğun bir programın içindeyiz ve üç günde bir maç oynuyoruz. Bu yoğunluk bittikten sonra neler olacağını göreceğiz."