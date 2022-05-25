GOAL'ün edindiği bilgiye göre; PSG, Real Madrid'e imza atmaya çok yaklaşan Aurelien Tchouameni için son anda devreye girdi.

Bir süredir Monaco'yla görüşme halinde olan Real Madrid henüz transfere kesinlik kazandıramadı.

Kylian Mbappe'nin 22 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve PSG'nin Mbappe kozunu kullanarak Tchouameni'yi ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Real Madrid, Tchouameni transferinde ne durumda?

GOAL, Real Madrid'in Tchouameni için Monaco'yla bir yıldan uzun süredir irtibat halinde olduğu bilgisine ulaştı. Görüşmeşerde Monaco'nun eski futbol direktörü Luis Campos önemli bir rol üstleniyordu.

Mbappe'nin de Real Madrid ile masaya oturduğu sırada İspanyol ekibine Tchouameni'yi önerdiği ortaya çıktı.

Mbappe'nin PSG'de kalma kararının ardından Real Madrid, diğer takımlar devreye girmeden Tchouameni'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Ancak PSG, Mbappe'nin isteği doğrultusunda Tchouameni'yi Parc des Princes'e getirebilmek için Real Madrid'e rakip oldu.

PSG'nin Tchouameni konusunda elini güçlendiren faktörlerden biri de; Campos'un Paris ekibinde sportif direktörlük görevine getirilmiş olması.

Chelsea de takipte

Genç orta saha oyuncusu için hamle yapabilecek bir diğer takım ise, yeni sezon öncesinde kadroda revizyona gitmeyi planlayan Chelsea.

Tchouameni'yi yakın takibe alan Chelsea, oyuncunun saha içindeki performansıyla yetinmeyip saha dışında nasıl bir yaşama sahip olduğunu da araştırdı.

Chelsea'nin önündeki en büyük engel şu anda transfer yapamıyor olmaları. Abramovich nedeniyle kulübe uygulanan yaptırımların kalkması için satış sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Maviler'in ayrıca gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan N’Golo Kante ve Jorginho'nun geleceğiyle ilgili bir karar alması gerekiyor.

Tchouameni'nin gelmesi halinde bu iki oyuncudan biri satılabilir. İkilinin kulüpteki geleceği Tuchel'in vereceği rapor doğrultusunda netlik kazanacak.