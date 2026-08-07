AFC Champions League Elite
AFC Champions League Elite ภาพรวม
AFC Champions League Elite ตารางและผลการแข่งขัน
เพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน
ตารางคะแนน
East
|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Machida Zelvia
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|8
|17
|2
|Vissel Kobe
|8
|5
|1
|2
|14
|7
|7
|16
|3
|Sanfrecce Hiroshima
|8
|4
|3
|1
|10
|6
|4
|15
|4
|Buriram United
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14
|5
|Melbourne City FC
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|2
|14
เพิ่มเติม
West
|ิีPos
|ทีม
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|ฟอร์ม
|1
|Al Hilal
|8
|7
|1
|0
|17
|6
|11
|22
|2
|Al Ahli
|8
|5
|2
|1
|21
|9
|12
|17
|3
|Tractor
|8
|5
|2
|1
|12
|4
|8
|17
|4
|Al Ittihad
|8
|5
|0
|3
|22
|9
|13
|15
|5
|Al-Wahda
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|4
|14
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