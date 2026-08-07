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AFC Champions League Elite

AFC Champions League Elite ภาพรวม

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บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

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AFC Champions League Elite ตารางและผลการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Johor Darul Ta'zim badge
Johor Darul Ta'zim
JDT
1
FT
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FT
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน
Buriram United badge
Buriram United
BUN
2
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
FT
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน
Vissel Kobe badge
Vissel Kobe
KOB
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
FT
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
0
FT
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Machida Zelvia badge
Machida Zelvia
MAZ
0
FT
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ตารางคะแนน

East

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Machida Zelvia crestMachida Zelvia8521157817
W
W
W
W
L
2Vissel Kobe crestVissel Kobe8512147716
L
W
D
W
W
3Sanfrecce Hiroshima crestSanfrecce Hiroshima8431106415
D
W
W
D
W
4Buriram United crestBuriram United8422108214
W
W
D
D
W
5Melbourne City FC crestMelbourne City FC842297214
D
W
D
W
W

West

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Al Hilal crestAl Hilal87101761122
W
D
W
W
W
2Al Ahli crestAl Ahli85212191217
W
D
W
L
W
3Tractor crestTractor8521124817
W
L
W
W
W
4Al Ittihad crestAl Ittihad85032291315
W
W
W
L
W
5Al-Wahda crestAl-Wahda8422117414
L
D
L
W
W
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