เปาโล ซูซ่า
ทำลายวงการฟุตบอล! ซูซ่า จวกแรงเปายกเลิกประตู ชะบ๊าบ อัล อาห์ลี

เปาโล ซูซ่า กุนซือ ชะบ๊าบ อัล อาห์ลี วิจารณ์แรงถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน จากเหตุการณ์ยิงใส่ มาชิดะ เซลเวีย แต่โดน VAR ริบประตู เพราะคู่แข่งยังเปลี่ยนตัวไม่เสร็จในเกม เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบรองชนะเลิศ เมื่อคืนวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา⁣

ทีมดังเจลีก เปลี่ยนตัวผู้เล่นในนาที 90+1 ส่ง เฮนรี โมชิซูกิ ลงสนามแทน โฮตากะ นากามูระ ในจังหวะเดียวกัน ชะบ๊าบ อัล อาห์ลี ทุ่มบอลเล่นพอดี และผู้ตัดสินในสนามปล่อยให้เล่นตามปกติ⁣ ก่อนนำไปสู่ประตูของ ชะบ๊าบ จากการยิงของ กิลเฮอร์เม บาลา


แต่แล้วฝั่งทีมงานสตาฟฟ์โค้ช มาชิดะ เซลเวีย ประท้วงผู้ตัดสินที่ 4 ว่าพวกเขายังเปลี่ยนตัวไม่เสร็จสิ้น ซึ่งหากดูจากภาพรีเพลย์ เฮนรี โมชิซูกิ ต้องรีบวิ่งหน้าตั้งลงสนาม เพราะเพลย์บุกของชะบ๊าบ อัล อาห์ลี เล่นไปแล้ว⁣

ผู้ตัดสินที่ 1 ฌอน อีแวนส์ จากออสเตรเลีย รับฟังคำอธิบายจากผู้ตัดสิน VAR อยู่สักพัก จึงตัดสินใจไปพิจารณาเหตุการณ์ด้วยตัวเอง ก่อนชี้ขาด 'ไม่ให้เป็นประตู' ของ ชะบ๊าบ อัล อาห์ลี เพราะเหตุการณ์ชัดเจนว่า มาชิดะ เซลเวีย ยังเปลี่ยนตัวไม่เสร็จสิ้น ตอนผู้เล่นของ ชะบ๊าบ ทุ่มบอลเล่นไปแล้ว⁣ แม้ฝั่ง ชะบ๊าบ จะพยายามประท้วงบ้าง แต่ก็ไม่เป็นผล ทำให้ มาชิดะ เซลเวีย เอาชนะ ชะบ๊าบ อัล อาห์ลี 1-0


หลังจบเกม เปาโล ซูซ่า กุนซือของ ชะบ๊าบ อัล อาห์ลี วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินว่า "สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นการทำลาย และทำให้ฟุตบอลเสื่อมเสีย"


"ระดับฝีมือของนักเตะพัฒนาขึ้นอย่างมาก แต่ระดับฝีมือของผู้ตัดสินในเวทีนี้กลับไม่เหมือนเดิม ผู้ตัดสินสร้างสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงด้วยการทำผิดพลาดอย่างชัดเจน และยกเลิกประตูหลังจากที่ทำไปแล้ว”


“ผู้ตัดสินคนนี้เคยถูกพักงานมาก่อนเนื่องจากการตัดสินผิดพลาด และเขาจะถูกพักงานอีกครั้งจากการตัดสินผิดพลาดในวันนี้ มันเป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่สิ่งต่างๆ แบบนี้ทำลาย และทำให้ฟุตบอลเสื่อมเสีย มันน่าเศร้า"


อย่างไรก็ตาม เปาโล ซูซ่า ชื่นชมคู่แข่งอย่าง มาชิดะ เซลเวีย ว่า "ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวทำให้เสียประตู และเราพลาดโอกาสทำประตูหลายครั้ง”


“ทีมญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงระดับฝีมือที่สูงและสมควรที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้คือความสามารถของนักเตะและโค้ช กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และประตูที่ยอดเยี่ยมมากมาย"


สำหรับ มาชิดะ เซลเวีย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท 2025/26 ไปพบกับ อัล อาห์ลี (ซาอุดีอาระเบีย) แชมป์เก่า ในวันที่ 25 เมษายน 2569 เวลา 23:15 น.⁣

