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บุรีรัมย์ถ่ายช่องไหน! โปรแกรมถ่ายทอดสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท

Buriram United
AFC Champions League Elite

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ถ่ายช่องไหน? โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิทวันนี้ รับชมสดได้ช่องทางบ้าง เช็คที่นี่!

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เข้าร่วมแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ฤดูกาล 2026-27 ในฐานะทีมแชมป์ไทยลีก โดยรูปแบบการแข่งขันจะไม่มีรอบแบ่งกลุ่ม แต่เป็นระบบลีก มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีม แบ่งเป็นโซนตะวันตก 16 ทีม และ โซนตะวันออก 16 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะพบกับคู่แข่งที่แตกต่างกันเป็นจำนวน 8 เกม แบ่งเป็นเกมเหย้า 4 เกม และเกมเยือน 4 เกม

ร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขาในรายการแข่งขันระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube : BG SPORTS

โปรแกรมถ่ายทอดสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท

วันแข่งขันเวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันอังคารที่ 15 กันยายน 202619.15 น.ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

YouTube : BG SPORTS

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 202619.15 น.บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - ปักกิ่ง กั๋วอัน

YouTube : BG SPORTS

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 202617.00 น.กัมบะ โอซาก้า - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

YouTube : BG SPORTS

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 202619.15 น.บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - คาชิมา อันท์เลอร์ส

YouTube : BG SPORTS

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 202619.15 น.เซี่ยงไฮ้ พอร์ท - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

YouTube : BG SPORTS

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 202619.15 น.บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - เกียวโต ซังงะ

YouTube : BG SPORTS

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 202717.00 น.คาชิวา เรย์โซล - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

YouTube : BG SPORTS

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 202717.00 น.บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - วิสเซล โกเบ

YouTube : BG SPORTS

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