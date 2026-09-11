บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เข้าร่วมแข่งขัน เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ฤดูกาล 2026-27 ในฐานะทีมแชมป์ไทยลีก โดยรูปแบบการแข่งขันจะไม่มีรอบแบ่งกลุ่ม แต่เป็นระบบลีก มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีม แบ่งเป็นโซนตะวันตก 16 ทีม และ โซนตะวันออก 16 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะพบกับคู่แข่งที่แตกต่างกันเป็นจำนวน 8 เกม แบ่งเป็นเกมเหย้า 4 เกม และเกมเยือน 4 เกม
ร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขาในรายการแข่งขันระดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube : BG SPORTS
โปรแกรมถ่ายทอดสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก อีลิท
|วันแข่งขัน
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันอังคารที่ 15 กันยายน 2026
|19.15 น.
|ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
|วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2026
|19.15 น.
|บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - ปักกิ่ง กั๋วอัน
|วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2026
|17.00 น.
|กัมบะ โอซาก้า - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
|วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2026
|19.15 น.
|บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - คาชิมา อันท์เลอร์ส
|วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026
|19.15 น.
|เซี่ยงไฮ้ พอร์ท - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
|วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2026
|19.15 น.
|บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - เกียวโต ซังงะ
|วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2027
|17.00 น.
|คาชิวา เรย์โซล - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
|วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2027
|17.00 น.
|บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - วิสเซล โกเบ