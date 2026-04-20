เข้ารอบอัตโนมัติ 3 ทีม! เอเอฟซี จ่อปรับเพิ่มโควตา ไทยลีก ถ้วย ACL Elite

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี เตรียมปรับเพิ่มโควตา เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ของ ไทยลีก ในฤดูกาลหน้า
ก่อนหน้านี้ เอเอฟซี ประกาศเพิ่มทีมเข้าการแข่งขันฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ฤดูกาล 2026/27 จาก 24 ทีม เป็น 32 ทีม ทำให้แต่ละลีกในเอเชีย มีสิทธิ์ลุยถ้วยสโมสรเอเชียใบใหญ่เพิ่มมากขึ้น
เดิมที ไทยลีก ได้สิทธิ์ลุย ACL Elite ฤดูกาลหน้า ในโควตา 2+1 ( 2 โควตาอัตโนมัติ, 1 โควตาเพลย์ออฟ) แต่ล่าสุด ไทยลีก เป็นหนึ่งในลีกที่อยู่ในโผได้รับการปรับโควตาในซีซั่นหน้าด้วย โดยจะให้สโมสรจาก ไทยลีก เข้ารอบแบบอัตโนมัติรวมทั้งหมด 3 ทีม โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมการของ เอเอฟซี อีกครั้ง
จากโควตาที่อาจเพิ่มขึ้น หมายความว่า แชมป์ และรองแชมป์ ไทยลีก รวมถึงแชมป์ฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ จะได้สิทธิ์ลงเล่นในรอบลีกเฟสของ ACL Elite (จากเดิม แชมป์ ช้าง เอฟเอ คัพ จะได้สิทธิ์เล่นรอบเพลย์ออฟ)
ปัจจุบัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นทีมแรกที่การันตีคว้าโควตาเล่นรอบ ลีกเฟส จากการคว้าแชมป์ไทยลีก ส่วนตำแหน่งรองแชมป์ การท่าเรือ เอฟซี กับ ราชบุรี เอฟซี ยังคงขับเคี่ยวกันดุเดือด
อย่างไรก็ตาม บุรีรัมย์ ที่ได้สิทธิ์ไปแล้ว แต่ตอนนี้ยังมีลุ้นแชมป์ ช้าง เอฟเอ คัพ ซึ่งหาก ‘ปราสาทสายฟ้า’ คว้าแชมป์ได้ สิทธิ์ดังกล่าวจะตกมาเป็นของทีมที่จบอันดับ 3 ใน ลีก
ทั้งนี้สถานการณ์บนตาราง ไทยลีก 2025/26 การท่าเรือ เอฟซี ยังรั้งอันดับ 2 มี 51 แต้ม จาก 27 เกม ส่วน ราชบุรี เอฟซี มี 50 แต้ม จาก 26 เกม