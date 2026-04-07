ไทยมีลุ้นโควตาอัตโนมัติเพิ่ม! ACL Elite จ่อขยายเป็น 32 ทีม เริ่มฤดูกาล 2026/27

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) เตรียมปรับรูปแบบการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการใหญ่ เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท (ACL Elite) โดยจะขยายจำนวนทีมจากเดิม 24 ทีม เป็น 32 ทีม เริ่มใช้งานตั้งแต่ฤดูกาล 2026/27 เป็นต้นไป
รูปแบบใหม่จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 โซนเหมือนเดิม ได้แก่ โซนตะวันออก และโซนตะวันตก โดยแต่ละโซนจะมีจำนวนทีมเพิ่มเป็น 16 ทีม
การปรับรูปแบบครั้งนี้ยังทำให้หลายประเทศมีโอกาสได้รับโควตาเพิ่ม รวมถึงประเทศไทยที่มีลุ้นได้สิทธิ์ โควตาอัตโนมัติ (Auto) ในรายการ ACL Elite เพิ่มจาก 2 ทีม เป็น 3 ทีม
ปัจจุบันโควตาของสโมสรไทยในฟุตบอลสโมสรเอเชียประกอบด้วย
2 ทีม ได้สิทธิ์อัตโนมัติใน ACL Elite
1 ทีม ต้องเล่นรอบเพลย์ออฟ ACL Elite
1 ทีม ได้สิทธิ์อัตโนมัติใน AFC Champions League Two
หากการปรับโควตาเกิดขึ้นจริง ไทยจะมีโอกาสส่งทีมเข้าแข่งขันรอบหลักของ ACL Elite ได้มากขึ้นทันทีตั้งแต่ฤดูกาล 2026/27 ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับสโมสรไทยในการเพิ่มโอกาสบนเวทีระดับทวีป อย่างไรก็ตามยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก AFC อีกครั้ง