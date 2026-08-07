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โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล 2026GOAL Thailand
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

ดูบอลสด : โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, แชมเปี้ยนส์ลีก, ฯลฯ

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โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก, ไทยลีก, ลาลีกา, บุนเดสลีกา, แชมเปี้ยนส์ลีก, ฯลฯ ดูบอลสดได้ช่องทางบ้าง เช็คที่นี่!!

ฟุตบอลลีกฤดูกาล 2025/26 เปิดฉากแล้ว!

การแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ, ลาลีกาของสเปน, บุนเดสลีกาของเยอรมัน ไปจนถึงถ้วยยุโรปอย่างยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ระเบิดความมันให้แฟนบอลชาวไทยได้ติดตามกัน

นอกจากนี้ ไทยลีก ฟุตบอลลีกสูงสุดของไทย หรือในชื่อผู้สนับสนุนรายใหม่ว่า BYD SEALION 6 LEAGUE 1 ก็แข่งขันกันอย่างเข้มข้นเช่นเคย

สำหรับประเทศไทย มีโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ชมกันหลายรายการ ผ่านทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดิน, ผ่านดาวเทียม หรือสตรีมมิ่ง โดยมีทั้งรูปแบบการรับชมฟรีและเสียค่าสมาชิก

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดเจ 1 ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.30 น.

กัมบะ โอซาก้า - อุราวะ เรด ไดมอนด์ส

YouTube : BG SPORTS

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
19.00 น.

บาเยิร์น มิวนิค - แอสตัน วิลลา

YouTube : BG SPORTS

โปรแกรมถ่ายทอดสดอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
20.00 น.

เวียดนาม - กัมพูชา

True Ball Thai 1

True Sports 2

20.00 น.

สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย

True Premier Football 4

โปรแกรมถ่ายทอดสดบุนเดสลีกา 2

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.30 น.

โบคุม - แฮร์ธา เบอร์ลิน

AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 95

YouTube : BG SPORTS

โปรแกรมถ่ายทอดสดจูปิแลร์ โปรลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.45 น.

คลับ บรูช - คอร์ไทรค์

DAZN.com

โปรแกรมถ่ายทอดสดคาราบาว คัพ รอบแรก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

มิดเดิ้ลสโบรห์ - เร็กซ์แฮม

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.30 น.

ชาร์ลอตต์ เอฟซี - อัตลาส เอฟซี

Apple TV

6.30 น.

โคลัมบัส ครูว์ - ปาชูก้า

Apple TV

7.00 น.

เอฟซี ซินซินแนติ - ปูมาส

Apple TV

8.00 น.

ติเกรส - มินเนโซต้า ยูไนเต็ด

Apple TV

9.30 น.

แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ - เอฟซี ฮัวเรซ

Apple TV

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสรหญิง

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
11.00 น.เชลซี - โอ๊คแลนด์ เอฟซีbeIN SPORTS 1

โปรแกรมถ่ายทอดสดเจ 2 ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
12.45 น.

ฮอกไกโด คอนซาโดเล ซัปโปโร - โทคุชิมะ วอร์ติส

YouTube : BG SPORTS

17.00 น.

อาร์บี โอมิยะ อาร์ดิจา - อัลบิเร็กซ์ นีงาตะ

YouTube : BG SPORTS

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.นครปฐม ยูไนเต็ด - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

Facebook : BURIRAM UNITED

YouTube : BG SPORTS

18.00 น.

ยูเวนตุส - อินเตอร์ มิลาน

YouTube : BG SPORTS

19.00 น.

เชลซี - เอซี มิลาน

YouTube : BG SPORTS

20.30 น.

ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน - เซบีญา

beIN SPORTS 1
22.00 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง

MUTV
22.00 น.

สตุ๊ตการ์ท - เอฟเวอร์ตัน

beIN SPORTS 2
1.00 น.

อูดิเนเซ - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

True Premier Football 4
2.00 น.

บาร์เซโลนา - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

True Premier Football 4
3.00 น.

อูดิเนเซ - บาร์เซโลนา

True Premier Football 4

โปรแกรมถ่ายทอดสดบุนเดสลีกา 2

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.

ไฮเดนไฮม์ - ออสนาบรูค

AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 95

18.00 น.

ดาร์มสตัดท์ - โฮลสไตน์ คีล

AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 96

1.30 น.

โวล์ฟสบวร์ก - ไกเซอร์สเลาเทิร์น

AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 95

โปรแกรมถ่ายทอดสดอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
20.00 น.

ไทย - เมียนมา

True Ball Thai 1

True Sports 2

20.00 น.

มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์

True Premier Football 4

โปรแกรมถ่ายทอดสดคาราบาว คัพ รอบแรก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
20.00 น.

ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส - มิลล์วอลล์

MONOMAX
21.00 น.

ดาร์บี้ เคาน์ตี้ - ลินคอล์น ซิตี้

MONOMAX
21.00 น.

สวอนซี ซิตี้ - เบอร์มิงแฮม ซิตี้

MONOMAX
21.00 น.

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด - พอร์ทสมัธ

MONOMAX
23.30 น.

โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - เซาธ์แฮมป์ตัน

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดวีเมนส์ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบ 8 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.00 น.ไอวอรีโคสต์ - แอลจีเรียbeIN SPORTS 1
3.00 น.โมร็อกโก - แอฟริกาใต้beIN SPORTS 2

โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.00 น.

พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน - ฟอร์ทูนา ซิตตาร์ด

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดจูปิแลร์ โปรลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.45 น.

แซงต์ ทรุยด็อง - ลอมเมล

DAZN.com

โปรแกรมถ่ายทอดสดเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
3.30 น.

นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชัน - ฮุสตัน ไดนาโม

Apple TV

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.30 น.

ออร์แลนโด้ ซิตี้ - คลับ เลออน

Apple TV

7.00 น.

อินเตอร์ฺ ไมอามี - มอนเตอร์เรย์

Apple TV

8.00 น.

ชีวาส กัลดาลาฮารา - เอฟซี ดัลลัส

Apple TV

9.00 น.

รีล ซอลต์ เลค - อัตลันเต้

Apple TV

10.10 น.

โตรอนโต้ เอฟซี - แอลเอ เอฟซี

Apple TV

4.00 น.

ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส - คลับ เกเรตาโร

Apple TV

โปรแกรมถ่ายทอดสดเจ 3 ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.00 น.

เอมิเฮะ เอฟซี - นารา คลับ

YouTube : BG SPORTS

โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.15 น.

สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม - เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม

MONOMAX
19.30 น.

พีอีซี ซโวลล์ - อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.ราชบุรี เอฟซี - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

Facebook : BURIRAM UNITED

YouTube : BG SPORTS

18.00 น.บีจี ปทุม ยูไนเต็ด - ลีแมน

on.cc

18.00 น.

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - แอตเลติโก มาดริด

YouTube : BG SPORTS

19.00 น.

ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม - เชลซี

YouTube : BG SPORTS

20.30 น.

ลิเวอร์พูล - โมนาโก

MONOMAX

LFCTV

1.45 น.

โฟรซิโนเน - ลาซิโอ

YouTube : S.S. Lazio

โปรแกรมถ่ายทอดสดบุนเดสลีกา 2

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.30 น.

เอเนอร์กี้ ค็อตบุส - ฮันโนเวอร์ 96

AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 95

โปรแกรมถ่ายทอดสด U19 เดเอฟเบ ยูธ ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
19.30 น.ไมนซ์ 05 U19 - โคโลญจน์ U19

YouTube : German Football

YouTube : DFB

โปรแกรมถ่ายทอดสดคาราบาว คัพ รอบแรก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
22.00 น.

แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ - เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดจูปิแลร์ โปรลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
23.30 น.

อันเดอร์เลชท์ - ลา ลูวิแยร์

DAZN.com

โปรแกรมถ่ายทอดสดวีเมนส์ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบ 8 ทีม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.00 น.แคเมอรูน - ไนจีเรียbeIN SPORTS 1
3.00 น.มาลาวี - กานาbeIN SPORTS 2

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.30 น.

ครูซ อาซูล - นิวยอร์ค ซิตี้

Apple TV

6.30 น.

ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน - คลับ เนกาซา

Apple TV

7.00 น.

ชิคาโก้ ไฟร์ - ซานโตส ลากูนา

Apple TV

7.00 น.

แนชวิลล์ เอสซี - อัตเลติโก ซาน หลุยส์

Apple TV

8.00 น.

ออสติน เอฟซี - ปูเอบลา

Apple TV

9.00 น.

ซาน ดิเอโก้ เอฟซี - ติฮัวนา

Apple TV

9.00 น.

คลับ อเมริกา - พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส

Apple TV

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.00 น.

ยูเวนตุส - ปาแลร์โม

YouTube : BG SPORTS

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.30 น.

ชาร์ลอตต์ เอฟซี - ปาชูก้า

Apple TV

6.30 น.

โคลัมบัส ครูว์ - ปูมาส

Apple TV

7.00 น.

เอฟซี ซินซินแนติ - อัตลาส เอฟซี

Apple TV

7.30 น.

มินเนโซต้า ยูไนเต็ด - อัตลันเต้

Apple TV

8.30 น.

รีล ซอลต์ เลค - เอฟซี ฮัวเรซ

Apple TV

9.00 น.

ติเกรส - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์

Apple TV

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสรหญิง

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
16.45 น.เชลซี - เอลีก ออลสตาร์ วูแมนbeIN SPORTS 1

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.30 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด

MONOMAX

MUTV

โปรแกรมถ่ายทอดสดยูฟ่า ซูเปอร์คัพ

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง - แอสตัน วิลลา

beIN SPORTS 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.30 น.

อินเตอร์ ไมอามี - คลับ เลออน

Apple TV

6.30 น.

ออร์แลนโด้ ซิตี้ - อัตเลติโก ซาน หลุยส์

Apple TV

7.00 น.

มอนเตอร์เรย์ - แนชวิลล์ เอสซี

Apple TV

9.00 น.

โตลูก้า - เอฟซี ดัลลัส

Apple TV

9.15 น.

ซาน ดิเอโก้ เอฟซี - ปูเอบลา

Apple TV

9.30 น.

แอลเอ เอฟซี - คลับ เกเรตาโร

Apple TV

9.30 น.

ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส - ชีวาส กัวดาลาฮารา

Apple TV

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
16.00 น.ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด - ลีแมน

on.cc

โปรแกรมถ่ายทอดสดซาอุดี โปรลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.00 น.

อัล ดิริยาห์ - อัล อาห์ลี

SPOTV

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.00 น.

ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน - ซานโตส ลากูนา

Apple TV

6.30 น.

นิวยอร์ค ซิตี้ - คลับ เนกาซา

Apple TV

7.30 น.

คลับ อเมริกา - ออสติน เอฟซี

Apple TV

8.00 น.

ครูซ อาซูล - ชิคาโก้ ไฟร์

Apple TV

9.30 น.

พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส - คลับ ติฮัวนา

Apple TV

โปรแกรมถ่ายทอดสดซาอุดี โปรลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.00 น.

อัล ฮิลาล - อัล ไฟซาลี

SPOTV

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.30 น.

เรอัล โซเซียดาด เบ - กาสเตยอน

beIN SPORTS 1

โปรแกรมถ่ายทอดสดเตอร์กิช ซูเปอร์ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.30 น.

กาลาตาซาราย - โชรุม

beIN SPORTS 2

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสรหญิง

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - โรมาbeIN SPORTS 2

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
20.30 น.

โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค - แอสตัน วิลลา

beIN SPORTS 3
21.00 น.

เอฟเวอร์ตัน - ลีลล์

beIN SPORTS 2
21.00 น.

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน

YouTube : BG SPORTS

21.00 น.

เบรนท์ฟอร์ด - ไอน์ทรัคท์ แฟรงค์เฟิร์ต

YouTube : BG SPORTS

21.45 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - เอซี มิลาน

MONOMAX

MUTV

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.00 น.

เรอัล โอเบียโด้ - กรานาด้า

beIN SPORTS 2

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.30 น.

อลาเบส - เกตาเฟ

beIN SPORTS 1
2.30 น.

เซบีญา - ราโย บาเยกาโน

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)

โปรแกรมถ่ายทอดสดเตอร์กิช ซูเปอร์ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
23.00 น.

คาซิมปาซา - แทร็บซอนสปอร์

beIN SPORTS 3
1.30 น.

เกนเคลร์บีร์ลีจี้ - เฟเนร์บาห์เข

beIN SPORTS 3

โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.00 น.

เอ็กเซลซิเออร์ - พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดซาอุดี โปรลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.00 น.

อัล นาสเซอร์ - อัล ฟาเตห์

SPOTV

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
6.30 น.

แอตแลนต้า ยูไนเต็ด - เรดบูล นิวยอร์ค

Apple TV

6.30 น.

ชาร์ลอตต์ เอฟซี - โคลัมบัส ครูว์

Apple TV

6.30 น.

ออร์แลนโด้ ซิตี้ - เอฟซี ซินซินแนติ

Apple TV

6.30 น.

ซีเอฟ มอนทรีออล - ดีซี ยูไนเต็ด

Apple TV

6.30 น.

โตรอนโต้ เอฟซี - นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชัน

Apple TV

7.30 น.

ฮุสตัน ไดนาโม - แอลเอ แกแล็กซี

Apple TV

7.30 น.

แนชวิลล์ เอสซี - อินเตอร์ ไมอามี

Apple TV

8.30 น.

โคโลราโด้ ราปิดส์ - สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้

Apple TV

8.30 น.

รีล ซอลต์ เลค - มินเนโซต้า ยูไนเต็ด

Apple TV

9.30 น.

แอลเอ เอฟซี - ซาน ดิเอโก้ เอฟซี

Apple TV

9.30 น.

ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ - เซนต์ หลุยส์ ซิตี้

Apple TV

โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
19.30 น.

เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม - โก อเฮด อีเกิ้ลส์

MONOMAX
21.45 น.

อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม - ฮีเรนวีน

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดคอมมิวนิตี้ ชิลด์

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
21.00 น.

อาร์เซนอล - แมนเชสเตอร์ ซิตี้

MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
22.00 น.

ชาลเก้ 04 - เรอัล มาดริด

MONOMAX SPORTS TV (MONO29)

MONOMAX

0.00 น.

ลิเวอร์พูล - โคโม

MONOMAX

LFCTV

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
22.00 น.

ราซิง ซานตานเดร์ - บียาร์เรอัล

beIN SPORTS 1
0.00 น.

เอสปันญอล - เลบานเต้

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)

2.30 น.

เซลต้า บีโก้ - โอซาซูนา

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS MAX (beIN SPORTS CONNECT)

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.00 น.

จีโรนา - เลกาเนส

beIN SPORTS 3

โปรแกรมถ่ายทอดสดเตอร์กิช ซูเปอร์ลีก

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.30 น.

เบซิคตัส - เอยุบสปอร์

beIN SPORTS 2

โปรแกรมถ่ายทอดสดโทรเฟ เดส์ ช็องปิยงส์

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
1.45 น.

ล็องส์ - ปารีส แซงต์ แชร์กแมง

MONOMAX

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
5.00 น.

ชิคาโก้ ไฟร์ - พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส

Apple TV

5.00 น.

นิสยอร์ค ซิตี้ - ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน

Apple TV

7.00 น.

ออสติน เอฟซี - เอฟซี ดัลลัส

Apple TV

9.30 น.

ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์

Apple TV

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
0.00 น.

สปอร์ติ้ง กิฆอน - ซาบาเดลล์

beIN SPORTS 3

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญา - เอลเช

beIN SPORTS 1

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
2.00 น.

แอตเลติโก มาดริด - มาลาก้า

beIN SPORTS 2

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสด RATCHABURI FC. PRE-SEASON 2026/27

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.ราชบุรี เอฟซี - บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

YouTube : BG SPORTS

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสด BURIRAM UNITED PRE-SEASON TOUR 2026

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.อยุธยา ยูไนเต็ด - บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

Facebook : BURIRAM UNITED

YouTube : BG SPORTS

โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
19.30 น.

พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน - โกรนิงเก้น

MONOMAX
21.45 น.

คัมบูร์ - เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม

MONOMAX

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสด BURIRAM UNITED PRE-SEASON TOUR 2026

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
18.00 น.บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - การท่าเรือ เอฟซี

Facebook : BURIRAM UNITED

YouTube : BG SPORTS

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.45 น.

อูเทร็คท์ - พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน

MONOMAX
19.30 น.

เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม - เดน ฮาก

MONOMAX

วันพุธที่ 16 กันยายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
14.00 น.ไทย U23 - คีร์กีซสถาน U23

Thairath TV

AIS PLAY

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
14.00 น.ฮ่องกง U23 - ไทย U23

Thairath TV

AIS PLAY

วันพุธที่ 23 กันยายน 2569

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

เวลาคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
17.30 น.ญี่ปุ่น U23 - ไทย U23

Thairath TV

AIS PLAY

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลีกฟุตบอลยอดนิยมอันดับหนึ่งตลอดกาลของแฟนฟุตบอลชาวไทย การห้ำหั่นกันของเหล่าทีมที่มีแฟนบอลชาวไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูล, เชลซี, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อาร์เซนอล, ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ฯลฯ ปัจจุบันลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอยู่ที่ JAS โดยสามารถสมัครแพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard และรับชมได้ผ่านทาง AIS PLAY และ MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก

บอลนอกแค่สะใจ แต่ลีกไทยคือศักดิ์ศรี! เพียงลีกเดียวที่คุณสามารถส่งเสียงเชียร์ทีมบ้านคุณได้สุดเสียง โดยปัจจุบันเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอยู่ในมือของ JAS โดยสามารถรับชมได้ฟรีผ่านทาง AIS PLAY รวมถึงผู้ที่สมัครแพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard ของพรีเมียร์ลีก ก็สามารถรับชมได้ทาง MONOMAX

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล ลาลีกา

ฟุตบอลแดนกระทิงดุที่โดดเด่นด้วยเกมสวยงามและทีมมหาดาราจักรอย่างเรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา ยังคงมีให้ชมทั้งทางระบบสตรีมมิ่งของ beIN SPORTS ผ่านทาง beIN SPORTS CONNECT รวมถึงสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions เช่นเดียวกัน

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล บุนเดสลีกา

อีกหนึ่งลีกฟุตบอลยอดนิยมตลอดกาลของคนไทย ฟุตบอลเยอรมันยุคสมัยใหม่ที่รุกรับรวดเร็ว ตื่นเต้นเร้าใจ และเต็มไปด้วยดาวรุ่งพรสวรรค์สูงรอให้ถูกค้นพบ โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทั้งทางระบบสตรีมมิ่งของ beIN SPORTS ผ่านทาง beIN SPORTS CONNECT รวมถึงสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions เช่นเดียวกัน และยังสามารถรับชมผ่านทางดิจิทัลทีวีช่อง PPTV ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมกัน 2 คู่ต่อสัปดาห์

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล เซเรีย อา

อดีตลีกอันดับหนึ่งของโลกในยุค 90 ยังคงอัดแน่นไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว ทีมที่มีเกียรติประวัติยาวนานอย่างยูเวนตุส, อินเตอร์ มิลาน, เอซี มิลาน, นาโปลี ฯลฯ ต่างยังคงขับเคี่ยวต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติยศ โดยสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions NOW และ TrueID

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

สมรภูมิของทีมที่ดีที่สุดในทวีปยุโรป นำทัพโดย เรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, บาเยิร์น มิวนิค ฯลฯ จะมาฟาดฟันบนเวทีเดียวกันอีกครั้ง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทั้งทางระบบสตรีมมิ่งของ beIN SPORTS ผ่านทาง beIN SPORTS CONNECT รวมถึงสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions เช่นเดียวกัน

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