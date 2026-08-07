ฟุตบอลลีกฤดูกาล 2025/26 เปิดฉากแล้ว!
การแข่งขันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั้งพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ, ลาลีกาของสเปน, บุนเดสลีกาของเยอรมัน ไปจนถึงถ้วยยุโรปอย่างยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ระเบิดความมันให้แฟนบอลชาวไทยได้ติดตามกัน
นอกจากนี้ ไทยลีก ฟุตบอลลีกสูงสุดของไทย หรือในชื่อผู้สนับสนุนรายใหม่ว่า BYD SEALION 6 LEAGUE 1 ก็แข่งขันกันอย่างเข้มข้นเช่นเคย
สำหรับประเทศไทย มีโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ชมกันหลายรายการ ผ่านทั้งโทรทัศน์ภาคพื้นดิน, ผ่านดาวเทียม หรือสตรีมมิ่ง โดยมีทั้งรูปแบบการรับชมฟรีและเสียค่าสมาชิก
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดเจ 1 ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
โปรแกรมถ่ายทอดสดอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดบุนเดสลีกา 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดจูปิแลร์ โปรลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดคาราบาว คัพ รอบแรก
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสรหญิง
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|11.00 น.
|เชลซี - โอ๊คแลนด์ เอฟซี
|beIN SPORTS 1
โปรแกรมถ่ายทอดสดเจ 2 ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
โปรแกรมถ่ายทอดสดบุนเดสลีกา 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดอาเซียน ฮุนได คัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดคาราบาว คัพ รอบแรก
โปรแกรมถ่ายทอดสดวีเมนส์ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบ 8 ทีม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|0.00 น.
|ไอวอรีโคสต์ - แอลจีเรีย
|beIN SPORTS 1
|3.00 น.
|โมร็อกโก - แอฟริกาใต้
|beIN SPORTS 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี
โปรแกรมถ่ายทอดสดจูปิแลร์ โปรลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดเจ 3 ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
โปรแกรมถ่ายทอดสดบุนเดสลีกา 2
โปรแกรมถ่ายทอดสด U19 เดเอฟเบ ยูธ ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดคาราบาว คัพ รอบแรก
โปรแกรมถ่ายทอดสดจูปิแลร์ โปรลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดวีเมนส์ แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบ 8 ทีม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|0.00 น.
|แคเมอรูน - ไนจีเรีย
|beIN SPORTS 1
|3.00 น.
|มาลาวี - กานา
|beIN SPORTS 2
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสรหญิง
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|16.45 น.
|เชลซี - เอลีก ออลสตาร์ วูแมน
|beIN SPORTS 1
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
โปรแกรมถ่ายทอดสดยูฟ่า ซูเปอร์คัพ
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|16.00 น.
|ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด - ลีแมน
on.cc
โปรแกรมถ่ายทอดสดซาอุดี โปรลีก
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดลีกส์ คัพ รอบแบ่งกลุ่ม
โปรแกรมถ่ายทอดสดซาอุดี โปรลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดเตอร์กิช ซูเปอร์ลีก
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสรหญิง
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|18.00 น.
|โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ - โรมา
|beIN SPORTS 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา
โปรแกรมถ่ายทอดสดเตอร์กิช ซูเปอร์ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี
โปรแกรมถ่ายทอดสดซาอุดี โปรลีก
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์
โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี
โปรแกรมถ่ายทอดสดคอมมิวนิตี้ ชิลด์
โปรแกรมถ่ายทอดสดกระชับมิตรสโมสร
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดเตอร์กิช ซูเปอร์ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสดโทรเฟ เดส์ ช็องปิยงส์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา 2
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดลาลีกา
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสด RATCHABURI FC. PRE-SEASON 2026/27
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสด BURIRAM UNITED PRE-SEASON TOUR 2026
โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสด BURIRAM UNITED PRE-SEASON TOUR 2026
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดเอเรอดีวีซี
วันพุธที่ 16 กันยายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|14.00 น.
|ไทย U23 - คีร์กีซสถาน U23
Thairath TV
AIS PLAY
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|14.00 น.
|ฮ่องกง U23 - ไทย U23
Thairath TV
AIS PLAY
วันพุธที่ 23 กันยายน 2569
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|17.30 น.
|ญี่ปุ่น U23 - ไทย U23
Thairath TV
AIS PLAY
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลีกฟุตบอลยอดนิยมอันดับหนึ่งตลอดกาลของแฟนฟุตบอลชาวไทย การห้ำหั่นกันของเหล่าทีมที่มีแฟนบอลชาวไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูล, เชลซี, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อาร์เซนอล, ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ฯลฯ ปัจจุบันลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอยู่ที่ JAS โดยสามารถสมัครแพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard และรับชมได้ผ่านทาง AIS PLAY และ MONOMAX
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก
บอลนอกแค่สะใจ แต่ลีกไทยคือศักดิ์ศรี! เพียงลีกเดียวที่คุณสามารถส่งเสียงเชียร์ทีมบ้านคุณได้สุดเสียง โดยปัจจุบันเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอยู่ในมือของ JAS โดยสามารถรับชมได้ฟรีผ่านทาง AIS PLAY รวมถึงผู้ที่สมัครแพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard ของพรีเมียร์ลีก ก็สามารถรับชมได้ทาง MONOMAX
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล ลาลีกา
ฟุตบอลแดนกระทิงดุที่โดดเด่นด้วยเกมสวยงามและทีมมหาดาราจักรอย่างเรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา ยังคงมีให้ชมทั้งทางระบบสตรีมมิ่งของ beIN SPORTS ผ่านทาง beIN SPORTS CONNECT รวมถึงสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions เช่นเดียวกัน
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล บุนเดสลีกา
อีกหนึ่งลีกฟุตบอลยอดนิยมตลอดกาลของคนไทย ฟุตบอลเยอรมันยุคสมัยใหม่ที่รุกรับรวดเร็ว ตื่นเต้นเร้าใจ และเต็มไปด้วยดาวรุ่งพรสวรรค์สูงรอให้ถูกค้นพบ โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทั้งทางระบบสตรีมมิ่งของ beIN SPORTS ผ่านทาง beIN SPORTS CONNECT รวมถึงสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions เช่นเดียวกัน และยังสามารถรับชมผ่านทางดิจิทัลทีวีช่อง PPTV ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมกัน 2 คู่ต่อสัปดาห์
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล เซเรีย อา
อดีตลีกอันดับหนึ่งของโลกในยุค 90 ยังคงอัดแน่นไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว ทีมที่มีเกียรติประวัติยาวนานอย่างยูเวนตุส, อินเตอร์ มิลาน, เอซี มิลาน, นาโปลี ฯลฯ ต่างยังคงขับเคี่ยวต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติยศ โดยสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions NOW และ TrueID
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
สมรภูมิของทีมที่ดีที่สุดในทวีปยุโรป นำทัพโดย เรอัล มาดริด, บาร์เซโลนา, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, บาเยิร์น มิวนิค ฯลฯ จะมาฟาดฟันบนเวทีเดียวกันอีกครั้ง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทั้งทางระบบสตรีมมิ่งของ beIN SPORTS ผ่านทาง beIN SPORTS CONNECT รวมถึงสามารถรับชมได้ทาง TrueVisions เช่นเดียวกัน