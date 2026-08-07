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Thai League

Thai League ภาพรวม

โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอล 2026

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ธีรศิลป์ แดงดา

ธีรศิลป์ แดงดา ยิงได้กี่ประตูตลอดชีวิตค้าแข้ง? เจาะสถิติยอดกองหน้าทีมชาติไทย, ทรู แบงค็อก ฯลฯ

ธีรศิลป์ แดงดา ยังคงล่าตาข่ายให้กับทั้งทีมชาติไทย และทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในวัย 38 ปี…ตลอดชีวิตค้าแข้งของเขา ยิงไปแล้วกี่ประตู? โกล ประเทศไทย มีคำตอบ

T. DangdaBangkok United
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Thai League ตารางและผลการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน
Pattani FC badge
Pattani FC
PAT
BG Pathum United badge
BG Pathum United
BGP
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน
Chiangrai United badge
Chiangrai United
CHI
Chonburi FC badge
Chonburi FC
CHO
Bangkok United badge
Bangkok United
BAU
Sisaket United badge
Sisaket United
SIS
Rasisalai United badge
Rasisalai United
RAS
Port FC badge
Port FC
TPF
Rayong FC badge
Rayong FC
RAY
Prachuap FC badge
Prachuap FC
PCP
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน
Ayutthaya United FC badge
Ayutthaya United FC
AUD
Ratchaburi FC badge
Ratchaburi FC
RAT
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ตารางคะแนน

ิีPosทีมPWDLFA+/-PTSฟอร์ม
1Ayutthaya United FC crestAyutthaya United FC00000000
2BG Pathum United crestBG Pathum United00000000
3Bangkok United crestBangkok United00000000
4Buriram United crestBuriram United00000000
5Chiangrai United crestChiangrai United00000000
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