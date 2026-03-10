บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โกยรวม 114 ล้านบาท หลังสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ 8 ทีม ACL Elite 2 ปีติดทีมแรกของไทย

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างผลงานประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทย หลังกลายเป็นทีมแรกของประเทศที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท ได้ถึง 2 ฤดูกาลติดต่อกัน พร้อมกวาดเงินรางวัลรวมจากสองซีซั่นเป็นเงินราว 114 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ในฤดูกาล 2024/25 สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ได้ประกาศปรับเพิ่มเงินรางวัลของรายการ เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท โดยในฤดูกาลดังกล่าว “ปราสาทสายฟ้า” สามารถทะลุไปถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย และได้รับเงินรางวัลรวมเมื่อคิดเป็นเงินไทยประมาณ 57 ล้านบาท
ล่าสุดในฤดูกาล 2025/26 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้อีกครั้ง ทำให้การันตีเงินรางวัลเพิ่มอีกอย่างน้อยประมาณ 57 ล้านบาท
ส่งผลให้ตลอดสองฤดูกาลที่ผ่านมา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำรายได้จากเวที ACL Elite ไปแล้วรวมประมาณ 114 ล้านบาท และยังมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น หากสามารถเดินหน้าทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบลึกของรายการได้ต่อไป