Zidane: "Wij hebben 33 landstitels, hoeveel heeft Barcelona er?"

Zinédine Zidane kan niet laten om te benadrukken dat Real Madrid een vollere prijzenkast heeft dan rivaal Barcelona.

Barça kan woensdagavond landskampioen worden als nummer twee op eigen veld van verliest. De Catalanen zetten dinsdagavond Deportivo Alavés opzij (0-2). " is heel belangrijk. Het wordt komend seizoen onze belangrijkste doelstelling", sprak Zidane op de persconferentie voor de uitwedstrijd van bij (donderdag).



Dat de laatste jaren meer prijzen pakt, zegt volgens Zidane niet zo veel. "Wij zijn 33 keer kampioen geworden, hoeveel titels heeft Barcelona er?" aldus de Fransman. "Het klopt dat zij het de laatste jaren geweldig doen, maar wij hebben in het verleden veel meer prijzen gepakt. Voor mij is de landstitel de belangrijkste prijs."



Real Madrid werd deze eeuw tot nu toe zes keer kampioen van Spanje. Barcelona staat op het punt om de tiende landstitel sinds de eeuwwisseling te pakken, maar met de nieuwste erbij heeft Real nog steeds een voorsprong van zeven kampioenschappen. Ook als het gaat om eindzeges in de Europacup I of (13 om 5) en WK voor clubsteams (4 om 3) troeven Los Blancos de rivaal af.