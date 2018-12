Zaakwaarnemer Martial 'zeer pessimistisch' over nieuw contract

De zaakwaarnemer van Anthony Martial verwacht niet dat zijn cliënt nog jaren voor Manchester United blijft voetballen.

United lichtte deze week de optie in het contract van Martial, waardoor hij een jaar langer (tot medio 2020) op Old Trafford blijft. Ondertussen gaan de onderhandelingen over een nieuwe langdurige samenwerking gewoon door. Zaakwaarnemer Philippe Lamboley heeft echter weinig vertrouwen in die gesprekken met de clubleiding.



"Ik ben zeer pessimistisch over een mogelijke positieve uitkomst van de onderhandelingen. Ze hebben al aanbiedingen bij ons neergelegd die niet eens in de buurt komen van onze wensen", sprak Lamboley tegen RMC Sport. "Voorlopig zijn we ver verwijderd van een akkoord." Ondertussen is Manchester United juist wel optimistisch, weet Goal.



Anthony Martial lijkt de laatste weken zijn beste vorm weer terug te krijgen en met zeven doelpunten is hij clubtopscorer van United in de Premier League. Zijn band met José Mourinho is echter niet heel best. Afgelopen zomer botste hij met de Portugees toen hij vanwege de geboorte van zijn kind een deel van de tournee van United door de Verenigde Staten miste.



Manchester United nam Martial in de zomer van 2015 voor een slordige 49 miljoen euro over van AS Monaco. De nu 23-jarige aanvaller werd daarmee de duurste tiener in de voetbalgeschiedenis. Afgelopen weekend was de Fransman slechts invaller tegen Liverpool, aangezien hij sinds de wedstrijd tegen Arsenal met een lichte blessure kampt.