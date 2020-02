Yan Couto: Man City gaat Barça verslaan in jacht op 'nieuwe Dani Alves'

De zeventienjarige moet zijn debuut nog maken voor Coritiba, maar lijkt deze zomer al naar de Premier League te verkassen.

Brazilië heeft een rijke historie als het aankomt op aanvallende verdedigers. Of het nu Carlos Alberto, Cafu of Roberto Carlos is; de Braziliaanse vleugelverdedigers maakten vaak het verschil op een wereldkampioenschap.

Zelfs de spelers die geen internationale prijs wonnen, hebben hun stempel gedrukt op de voetballerij. Geen enkele speler heeft bijvoorbeeld meer clubprijzen gewonnen dan Dani Alves - een speler die als revolutionair wordt gezien vanwege zijn speelstijl.

Inmiddels is de oud-speler van bij bezig aan de nadagen van zijn carrière, dus zoeken de Braziliaanse fans naar een 'nieuwe Dani Alves'. Die is met de 17-jarige Yan Couto nu mogelijk gevonden.

Hij werd enkele dagen voor het WK van 2002 geboren en kreeg dus een heel klein beetje mee hoe het door Ronaldo Nazario geïnspireerde Brazilië de titel greep in Zuid-Korea en Japan.

Inmiddels is Couto bezig aan zijn eigen succesverhaal. De tiener kende het afgelopen jaar een rappe ontwikkeling en staat nu in het midden van een felle transferstrijd tussen twee van Europa's beste en rijkste clubs.

Barcelona is er nooit echt in geslaagd om Dani Alves te vervangen, dus spitste men de oren nu een landgenoot in zijn voetsporen lijkt te kunnen treden. Braziliaanse media repten in januari over een geaccepteerd bod van 5 miljoen euro, maar Goal heeft andere informatie.

Zijn club Coritiba gaat de razendsnelle rechtsback inderdaad verkopen, maar het is dat de race om 'The Flash' lijkt te hebben gewonnen. Hij rondt de transfer vermoedelijk af zodra hij achttien jaar oud is geworden in juni.

Verhalen dat een deal van 14 miljoen euro al getekend is, zijn echter voorbarig, maar Barcelona verzekert dat ze niet langer proberen hem te strikken nu City zo dichtbij het aantrekken van de speler is die ook in de belangstelling staat van en .

Couto sloot zich als tienjarige aan bij de jeugdopleiding van Coritiba en al snel werd duidelijk dat hij zijn snelle voetenwerk kan combineren met goed denkwerk en het vermogen om tegenstanders uit te spelen. Die vaardigheid deed hij net als oud-Coritiba speler Alex op bij het zaalvoetballen.

Zodra Couto eenmaal op gras begon te voetballen, won hij snel aan fysieke kracht - een bonus die hem straks enorm helpt om zich staande te houden tussen de grote mannen.

Couto noemt Cristiano Ronaldo een voorbeeld en is zo geobsodeerd door de fitheid van de Portugees dat hij in een interview met de Braziliaanse bond heeft aangegeven dat hij een opleiding tot fysio zou volgen als hij geen profvoetballer zou zijn. Alles om Ronaldo te doorgronden.

Naast Ronaldo en Alves zijn ook Adriano en Rafinho idolen van Couto. Beiden begonnen hun carrière als fullbacks bij Coritiba, maar geen van hen had zo'n invloed op het jeugdvoetbal als Couto, die vorig jaar schitterde op het WK Onder-17.

Geen enkele verdediger creëerde op het eindtoernooi in november meer kansen dan Couto (10), die met een van zijn perfecte crosspasses zorgde dat Lazaro in de finale tegen Mexico voor de 2-1 kon tekenen.

"Dat blijft hangen, he? Die crosspasses, die manier van aanvallen. Het was de goal waarmee we de titel wonnen. Ik zal het moment voor altijd koesteren", meldde Couto bij zijn terugkeer in Coritiba aan het YouTube-kanaal van de club.

Aan zijn eigen kant van het veld was hij net zo effectief, met 33 balheroveringen in zeven wedstrijden - een totaal waarmee hij slechts een teamgenoot op het middenveld voorrang moest verlenen.

Ondanks die sterke optredens moet hij zijn debuut voor Coritiba nog maken. De club hoopte zijn contract te verlengen, maar dat lijkt gezien zijn sterke opmars een utopie geworden.

De fans mogen al blij zijn als hij zijn profdebuut bij Coritiba maakt voordat hij komende zomer als het volgende supertalent uit Brazilië naar Europa, naar het Etihad Stadium verhuist.

Het is nog maar de vraag of hij uiteindelijk net zo succesvol zal zijn als zijn vele illustere voorgangers, maar bij City heeft hij met Pep Guardiola de perfecte leermeester om hem door te laten groeien tot de wereldtop.