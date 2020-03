'Woedende Juninho beledigt personeel PSG op tribune en trapt deur in'

Olympique Lyon ging woensdagavond in de halve finale van de Coupe de France met maar liefst 1-5 onderuit tegen Paris Saint-Germain.

Dit tot grote ergernis van technisch directeur Juninho. Volgens Foot Mercato zou de bestuurder in al zijn woede beledigende teksten hebben geuit richting de video-analist en overig personeel van .

Het voorval zou hebben plaatsgevonden op de tribune. Daarnaast wordt gemeld dat Juninho een deur zou hebben ingetrapt op weg naar de kleedkamer van Lyon.

Lees beneden verder

Over de 'td' van les Gones wordt verder geschreven dat hij al voor het laatste fluitsignaal zijn plaats op de tribune verliet om verhaal te gaan halen bij de spelers en trainers van de de thuisclub.

Meer teams

Juninho en Lyon hebben nog niet gereageerd op de onthulling van Foot Mercato. Lyon kwam via Martin Terrier nog wel op voorsprong in de bekerwedstrijd tegen PSG. De euforie over de vroege treffer was echter alweer snel verdwenen.

Kylian Mbappé tekende voor een hattrick, terwijl ook Neymar en Pablo Sarabia trefzeker waren namens PSG. Tot overmaat van ramp ontving verdediger Fernando Marçal een rode kaart na een uur spelen.