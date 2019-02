Wijnaldum ontkent gerucht: "We willen op alle fronten meedoen"

Georginio Wijnaldum is niet content met de remise van Liverpool tegen Bayern München in het eerste duel in de achtste finales van de Champions League.

De ploegen van Jürgen Klopp en Niko Kovac kwamen op Anfield niet tot scoren: 0-0. "We waren ongelukkig in het afmaken van de kansen. Positief is echter wel dat we geen doelpunt hebben tegengekregen. Dan moeten we het over drie weken in Duitsland maar afhandelen", verwees de middenvelder van Liverpool in gesprek met Veronica naar het weerzien in de Allianz Arena, komende maand.

Wijnaldum bekende dat hij niet helemaal fit aan de wedstrijd was begonnen. "Maar ik denk dat geen enkele voetballer dat is. Ik probeer er het beste van te maken. Nu onze resultaten achterblijven bij de verwachtingen, valt alles wat meer op misschien, ook hoe ik speel, maar ik presteer het hele seizoen constant, vind ik."



Volgens Wijnaldum had zijn ploeg het gemis van de geschorste Virgil van Dijk afdoende opgevangen. "We hebben het achterin goed gedaan, al komen we met hem wel wat makkelijker toe aan het voetballen van achteruit." De middenvelder ontkende de berichtgeving dat Liverpool de Premier League belangrijker vindt dan de Champions League. "Wij willen op alle fronten meedoen dus ook in de Champions League, wat een van de mooiste competities is om in te mogen spelen. Dat item leeft waarschijnlijk meer bij de fans, omdat we al lang geen kampioen zijn geworden."



"We zijn teleurgesteld dat we niet hebben gescoord. Maar we hebben de nul gehouden en goed verdedigd", benadrukte Jordan Henderson na afloop. "We hadden voldoende kansen, vooral in de eerste helft. Het is niet het ergste resultaat ter wereld. We hebben een goede prestatie neergezet, maar het ontbrak ons aan net iets extra's op de laatste meters. Bayern is een goed elftal, ze willen graag op balbezit blijven spelen."



"Dat was soms frustrerend voor ons", erkende de captain van Liverpool. "We waren ook wat ongelukkig voor het doel. Het kan nog alle kanten op. Voor de return staan er nog andere wedstrijden op het programma. We moeten vertrouwen blijven houden. Het zal moeilijk worden, maar we hebben ervaring in de Champions League. We kunnen Bayern pijn doen in München."