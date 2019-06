WhatsApp-bericht Hazard kwam hard binnen: "Het voelde raar"

Emerson Palmieri vindt dat het vertrek van Eden Hazard er bij de selectie van Chelsea flink heeft ingehakt.

Hazard speelt vanaf komend seizoen in het shirt van . De Spaanse grootmacht heeft de 28-jarige aanvaller voor minimaal honderd miljoen euro overgenomen van , dat de Belg graag langer had gehouden. Na maanden onderhandelen bereikten Real en Chelsea onlangs een akkoord over Hazard, die nog tot volgend jaar zomer vastlag op Stamford Bridge.



Het vertrek van de dribbelaar hing al een tijdje in de lucht, maar dat maakte het afscheid niet makkelijker, aldus Emerson. De vleugelverdediger vertelt dat hij enkele dagen moest bijkomen van het nieuws.



"Het laatste berichtje in onze WhatsApp-groep was er eentje van Eden Hazard, waarna hij de groep meteen verliet", zegt de Braziliaan in gesprek met ESPN. "Het voelde raar. Bedankt, ik hou van jullie mannen, schreef hij. Toen zagen we: Eden Hazard heeft de groep verlaten. Sindsdien is er niets meer gezegd in de groep. Ik zei: Verdorie, nu is hij écht weg."



Hazard, die vorige week werd gepresenteerd bij de Koninklijke , stelde dat Real al lange tijd interesse in hem had. "Na het WK van vorig jaar was er volgens mij ook contact. Ik koos er toen echter voor om bij Chelsea te blijven en dat was een goede beslissing", aldus Hazard. "We hebben de gewonnen en nu is het het juiste moment om over te stappen."