Wanneer vindt de uitreiking plaats van de Ballon d'Or 2019?

Virgil van Dijk en Lionel Messi behoren tot de favorieten om Luka Modric op te volgen als de beste speler ter wereld.

Luka Modric schreef geschiedenis toen hij in 2018 de Ballon d'Or won, waarmee de jarenlange dominantie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo werd beëindigd.

Die trend zou in 2019 een vervolg kunnen krijgen, met Virgil van Dijk als een sterke kanshebber voor de prijs na zijn indrukwekkende -winnende jaar met .

Dus gaan Messi en Ronaldo wederom niet met de titel aan de haal? Goal heeft alle details over wanneer de Ballon d'Or wordt toegekend in 2019.

De ceremonie van de Ballon d'Or 2019 vindt plaats op maandag 2 december, waar de voetballers vanaf 17.00 uur de rode loper op zullen wandelen.

Het is voor de 64e keer dat de prestigieuze prijs wordt uitgereikt. Sir Stanley Matthews won de prijs in 1956 voor het eerst.

Wie zullen de Ballon d'Or 2019-uitreiking presteren?

Sandy Heribert en Didier Drogba zullen dit jaar de editie van de ceremonie presenteren.

De uitreiking van de prijs wordt georganiseerd door het tijdschrijft France Football, waar de eerste shortlist van 30 namen op 21 oktober werd geopenbaard.

Wie gaat de Ballon d'Or 2019 winnen?

Van Dijk is een favoriet om de prijs voor het eerst te winnen, naast vaste genomineerden Messi en Ronaldo.

Zeven Liverpool-spelers - Van Dijk, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané en Georginio Wijnaldum - werden genomineerd voor de prijs van dit jaar.

Waar vindt de uitreiking van de Ballon d'Or 2019 plaats?

Het Theater du Chatelet in Parijs is de locatie voor de Ballon d'Or 2019-uitreiking. Het Grand Palais was in 2018 de locatie voor het ceremonie.

Dit jaar wordt een nieuwe prijs - de Yachine Trophy - uitgereikt aan de beste doelman van het jaar.

In 2018 besloot de organisatie voor het eerst de Ballon d'Or Feminin toe te kennen voor de beste vrouwlijke voetballers ter wereld en de Kopa Trophy wordt uitgereikt van de beste mannelijke voetballer jonger van 21 jaar. Deze prijzen werden gewonnen door Ada Hegerberg en Kylian Mbappé.