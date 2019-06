Waarom doen Japan en Qatar mee aan de Copa América?

De twee Aziatische landen doen deze zomer mee aan het kampioenschap van Zuid-Amerika, maar waarom is dat? Goal geeft het antwoord.

De Copa América wordt dit jaar tussen 14 juni en 7 juli gehouden in Brazilië en het gastland aast op de eerste continentale eindzage sinds 2013. Grootmachten als Argentinië en titelverdediger Chili zullen er alles aan doen om dat te voorkomen, terwijl ook twee gastlanden hun opwachting zullen maken: Japan en Qatar. Beide landen liggen in Azië en horen daarom tot de Aziatische voetbalfederatie en niet tot die van CONMEBOL, dus waarom mogen ze dan toch meedoen aan het kampioenschap van Zuid-Amerika?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Er zijn slechts tien nationale teams actief op het toernooi en de bond heeft iedere editie twee gastlanden nodig om drie volledige poules van vier landen samen te kunnen stellen. Oorspronkelijk deden er zes gastlanden mee (drie uit Noord-Amerika en drie uit Azië), maar in mei 2018 werd besloten om Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela slechts twee extra tegenstanders te geven.

Toen resteerde nog de vraag welke twee landen dat dan moesten zijn en door de drukke agenda van de Noord-Amerikaanse landen (Gold Cup), de Afrika Cup en de /EK-kwalificatie werd al snel besloten dat het landen uit Azië moesten worden. De Asia Cup is begin 2019 al afgewerkt, dus zij hebben wel tijd en bovendien zijn de landen meer aansprekend dan teams uit Oceanië.

Er is geen officiële lezing waarom het dan specifiek Japan en Qatar zijn geworden, maar de uitkomst van de Asia Cup lijkt leidend. Beide landen reikten tot de finale en het was Qatar dat verrassend te sterk was. Het was hun eerste continentale zege en het feit dat ze in 2022 als gastheer van het WK opereren, zal mogelijk ook een reden zijn geweest voor de uitnodiging.

Japan deed in 1999 al eens mee aan de Copa América in Paraguay. In 2011 was men ook uitgenodigd, maar toen gooide een tsunami roet in het eten. De bond vond het ongepast om op zo'n moment weg te gaan en bovendien weigerden diverse Europese clubs om spelers af te staan. Zodoende trok Japan zich terug en nam Costa Rica de vrijgekomen plek in.

Qatar doet voor het eerst mee en het ligt niet in de lijn der verwachting dat ze het Argentinië, Colombia en Paraguay heel lastig kunnen maken in Groep B. Japan neemt het op tegen Uruguay, Chili en Ecuador. Tot nu toe heeft nog nooit een gastland het evenement gewonnen.

De pouleverdeling op de Copa América

Groep A : Brazilië, Peru, Venezuela, Bolivia.

Groep B : Argentinië, Colombia, Paraguay, Qatar.

Groep C: Uruguay, Chili, Japan, Ecuador.