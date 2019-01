Volop lof voor Liverpool-debutant Ki-Jana Hoever: "Hij was briljant"

Ki-Jana Hoever maakte maandagavond indruk met z'n debuut voor Liverpool, in de derde ronde van de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers (2-1 verlies).

De verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, mocht na zes minuten al invallen voor de geblesseerde Dejan Lovren en groeide met 16 jaar en 354 dagen uit tot de jongste Liverpudlian ooit in het Engelse beker. Jürgen Klopp was tevreden over het optreden van de Nederlander. De coach betreurde ten eerste het uitvallen van Lovren en stak daarna de loftrompet over de jeugdinternational.

"Het is een blessure aan zijn hamstrings, voor zover ik heb gehoord. Hij had daar voor de wedstrijd geen last van. Ik heb iedereen gevraagd, maar er waren geen tekenen dat hij een dergelijke blessure kon krijgen. Het ontstond uit het niets. Dan moet je een beslissing nemen", vertelde de oefenmeester van Liverpool na afloop, verwijzend naar het debuut van Hoever.



"Ik weet niet zeker wat jullie allemaal gezegd zouden hebben als ik van begin af aan had gekozen voor Fabinho en Ki-Jana in het centrum. Enkele zeer slimme mensen zouden gezegd hebben dat ik deze competitie niet respecteer", vervolgde Klopp op cynische wijze. "We hebben alles gedaan wat we konden", aldus de Duitse coach, die de aanvankelijk geplaatste vraagtekens wel begrijpt.

"Natuurlijk, aan de ene kant is het niet logisch dat een zestienjarige in de basis start. Je zet hem niet in, je wacht totdat hij er klaar voor is, maar hij heeft het goed gedaan. Dat is hoe het soms begint. Als je echt nodig bent, dan gaat het er alleen om of je goed genoeg bent en niet hoe oud je bent. Hij heeft het goed gedaan, daar gaat het om."

Analist en oud-speler Robbie Keane was onder de indruk van Hoever. "Liverpool was slordig in de achterhoede, maar dat gold niet voor de piepjonge Ki-Jana Hoever. Hij was briljant en in mijn ogen de beste Liverpool-verdediger", claimde de analist en voormalig aanvaller. Alan Shearer sloot zich aan bij die woorden. "Het is geweldig voor Hoever om zo jong te debuteren. Hij heeft het geweldig gedaan. Zijn passing en positionering waren indrukwekkend."