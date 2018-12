Vier Feyenoorders langs de meetlat: "Ongelooflijk wat Malacia overkwam"

Feyenoord heeft in de Eredivisie niets meer om voor te spelen, zo luidt het oordeel van René van Dieren na de 0-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard.

De Rotterdammers zijn PSV en Ajax uit het zicht verloren, maar hebben tegelijkertijd een comfortabele voorsprong op nummer vier FC Utrecht. Van Dieren stelt dat trainer Giovanni van Bronckhorst het restant van de competitie moet aangrijpen om alvast te bouwen richting volgend seizoen.

De voormalig verdedigende middenvelder, die tussen 1998 en 2001 tot vijf competitieduels voor Feyenoord kwam en daarna speelde voor onder meer Fortuna en Excelsior, ziet een kans om jeugdspelers in te passen. "Het kampioenschap kan je nu gewoon helemaal afschrijven", benadrukt hij in gesprek met Radio Rijnmond . "Laten we maar gaan bouwen aan volgend jaar en in de beker ons best doen. Als je die verliest heb je gewoon een rampseizoen en zo zag het er de afgelopen weken niet uit."



Van Dieren wordt gevraagd om diverse spelers van Feyenoord langs de meetlat te leggen. Het meest kritisch is Van Dieren op linksback Tyrell Malacia, die zich bij de 0-1 door Lars Hutten het bos in liet sturen. "Ik vond Malacia vandaag slecht. Simpele passes over vijftien meter achter de man. Zo'n pass is het makkelijkste wat er is. Het is heel onrustig allemaal" Wat bij de 0-1 gebeurde, noemt Van Dieren 'echt ongelooflijk'. "Die jongen kapt hem simpel uit en speelt hem terug. Dat mag je gewoon niet overkomen."



Dylan Vente begon door de absentie van Nicolai Jörgensen in de spits. Dat de jeugdexponent niet tot zijn recht kwam, verbaast Van Dieren niet. Vente is volgens de analist een type dat 'voeding' nodig heeft en die kwam er niet. "Fortuna heeft het gewoon goed gedaan. Feyenoord kwam er niet zo makkelijk doorheen. Een spits zoals hij is heel afhankelijk van aanvoer. Het is geen jongen die de ballen gaat opeisen en zelf de aanval gaat opzetten. Dan merk je dat het met Steven Berghuis en Sam Larsson moeilijk is om hem te voeden."



Renato Tapia maakte in de tweede helft zijn opwachting als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Jordy Clasie. Het waren voor de Peruviaan zijn eerste minuten in de Eredivisie sinds 23 september. Van Dieren merkt dat Tapia in 'een lastige situatie' zit. "Bij die jongen zit alles tegen. Hij kan niet heel veel goed doen. Ik moet zeggen: verdedigend was het niet heel slecht. Alleen aan de bal was het vertragend en onzuiver. Ik denk dat hij zijn langste tijd heeft gehad. Hij kan ook bij het publiek niet veel goed meer doen."



"Een hele lastige wedstrijd voor die jongen", reageert Van Dieren tot slot op de vraag om het optreden van Orkun Kökcü te beoordelen. De zeventienjarige middenvelder had voor het eerst een basisplek, nadat hij vorige week als invaller debuteerde. "Hij wilde wel, dat zag je aan alles. Hij eist een paar keer goed de bal op, maar ook heel onrustig. Die jongen heeft het door zijn medespelers heel lastig gekregen. Hij kon de bal bijna nooit kwijt. Als je eenmaal de bal hebt zijn er heel weinig aanspeelpunten. Mensen die in beweging zijn zie je bijna niet."