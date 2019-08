Van 'nieuwe Messi' tot incompatibel met Ronaldo - de ondergang van Dybala bij Juventus

De nummer 10 uit Argentinië heeft te maken gekregen met een enorme terugval en Juventus wil deze zomer van hem af.

Kort nadat hij in de zomer van 2015 Palermo verliet voor , keerde Paulo Dybala terug naar Sicilië om wat vrienden op te zoeken.

Tijdens een uitje naar het strand wilde de aanvaller een frisse duik nemen. Maar op dat moment gebeurde er iets vreemds.

"Toen ik uit de zee wilde komen, zag ik dat veel mensen langs de kant op me stonden te wachten", onthulde hij.

Dybala vreesde even dat de lokale bevolking hem wilde berispen, omdat hij net voor 40 miljoen euro Palermo had verlaten voor Juve. Maar in werkelijkheid wilden ze hem juist feliciteren.

Dybala heeft wel vaker dat effect op de supporters. Ze waarderen niet alleen zijn fluwelen techniek, maar ook de passie die hij toont voor het shirt waarin hij speelt.

Fans van Juventus zijn daarom zowel verbijsterd als woedend dat de clubleiding heeft besloten om de Argentijn op de transferlijst te zetten.

Binnen enkele uren nadat bekend werd dat Juventus akkoord was met een ruildeal met Romelu Lukaku van , was #DybalaNonSiTocca ('Kom niet aan Dybala') in Italië trending topic op Twitter.

Zo'n reactie lijkt misschien verrassend, aangezien Dybala net het slechtste seizoen uit zijn Juve-carrière achter de rug heeft. Een jaar waarin hij slechts vijf keer scoorde in de .

De trouwe aanhang van de Bianconeri zag in de 25-jarige speler echter de volgende grote nummer 10. En tot voor kort Juventus ook.

Iets meer dan twee jaar geleden scoorde Dybala twee keer in de 3-0 zege op in de kwartfinales van de .

Het thuispubliek in Turijn onthulde die avond een mozaïek met de tekst 'Het is tijd!' en het voelde alsof de Zuid-Amerikaan die boodschap meteen ter harte nam.

De speler die zo lang was vergeleken met Lionel Messi gebruikte het bezoek van zijn landgenoot om zichzelf aan te kondigen als een talent van wereldklasse.

Niemand claimde na dat duel meteen dat Dybala het niveau van de Barcelona-legende zou kunnen halen, maar het leek er wel op dat hij een absolute topspeler kon worden.

Juventus dacht dat zeker.

Slechts twee dagen later beloonde de Oude Dame de speler met een nieuw contract, dat in 2022 afloopt. Zo kon niet alleen Barça, maar ook worden afgeweerd.

In augustus van dat jaar kreeg hij ook nog het prestigieuze rugnummer 10. Dybala reageerde trots en zei dat 'een jeugddroom' was uitgekomen. En dat meende hij; het waren zeker geen lege woorden.

Dybala speelde in het seizoen 2017/18 als een bezetene. Hij scoorde 26 keer in alle competities, een persoonlijk record.

La Joya (de juweel) was uitgegroeid tot de meest waardevolle speler van Juventus. Dat veranderde echter toen Cristiano Ronaldo naar Turijn kwam.

Dybala was enthousiast over de komst van de Portugees, net als de fans. Zij zagen een 'match made in heaven' voor zich en net als ieder beroemd paar uit de showbizzwereld kregen ook de twee topspelers van Juve een gezamenlijke bijnaam: Dybaldo.

Het bleek echter alles behalve een gelijk huwelijk te zijn. Dybala werd gevraagd om in dienst van de Portugese ster te spelen in plaats van mét hem. Resultaat: zijn productiviteit kelderde hard omlaag.

In 2017/18 was de Argentijn direct betrokken bij 32 doelpunten in alle competities. Vorig seizoen waren dat er maar veertien. Dat toont perfect aan hoezeer de invloed van Dybala afnam in een aanvalslinie die rondom Ronaldo was gebouwd.

Het moet gezegd worden dat Ronaldo zijn worstelende teamgenoot echt probeerde te steunen. De superster gebruikte zelfs even het 'gladiatormasker' (Dybala's manier van een doelpunt vieren, red.) toen hij in februari scoorde tegen .

"Buiten het veld is er geen probleem met Ronaldo, het probleem ligt op het veld: daar kun je niets met hem beginnen", foeterde Dybala's broer en zaakwaarnemer Gustavo in mei.

Daar kon je hem geen ongelijk in geven. Ondanks Massimiliano Allegri's herhaalde pogingen om Dybala in te passen in een aanval die werd geleid door Ronaldo, vond de coach nooit een oplossing.

De nieuwe coach Maurizio Sarri gelooft dat de 24-voudig international ook als een 'valse nummer 9' kan spelen. Maar hij bekende ook, nadat Dybala dertig minuten in die rol had gespeeld tegen , dat 'mijn mening voor nul telt'.

Een overstap naar of Manchester United mislukte en de Engelse transferperiode is inmiddels voorbij, maar dat neemt niet weg dat de dagen van de aanvaller in Turijn nog steeds zijn geteld.

Toen in februari de eerste verhalen naar buiten kwamen dat Dybala mocht vertrekken van Juve, werden die door directeur Fabio Paratici meteen ontkend.

"Wie kun je binnenhalen die beter is dan Dybala?" vroeg hij zich hardop af.

Dat lijkt nu helemaal niet meer uit te maken. Juventus wil van de speler af, ongeacht wat Sarri ervan vindt.

Toch moet ook Dybala zelf ook minstens een deel van de schuld op zich nemen voor deze dramatische wending.

Qua management stapte hij in september 2017 over van Pier Paolo Triulzi naar zijn eigen broer Gustavo en dat viel bij de clubleiding niet in goede aarde. Directeur Pavel Nedved trok publiekelijk Dybala's professionaliteit in twijfel. Hij zou meer 'opofferingen in zijn privéleven' moeten brengen.

Op het veld werd het afgelopen jaar bovendien zijn gebrek aan aanpassingsvermogen en veelzijdigheid duidelijk blootgelegd. Zijn onvermogen om een basisplek in de Argentijnse nationale ploeg af te dwingen schreef hij toe aan een positionele botsing met Messi.

Maar dat excuus mag hij niet gebruiken voor het feit dat hij geen ruimte voor zichzelf kan vinden in een team met Ronaldo. Dybala's moeilijkheden onderstrepen alleen maar dat hij alleen kan floreren als ondersteunende spits in een tweemansaanval of de nummer 10 in een 4-2-3-1-formatie.

Deze zomer stond de linkspoot niet op het lijstje van de grote eliteclubs - Real Madrid, Barcelona, of - maar werd hij alleen aan Europese subtoppers als Manchester United, Tottenham Hotspur en nu Paris Saint-Germain gelinkt.

Dat geweldige optreden tegen Barça had twee jaar terug het begin moeten zijn van iets speciaals. In de Champions League heeft hij sindsdien echter niet meer zo goed gespeeld als toen.

Zoals clubicoon en oud-teamgenoot Andrea Pirlo zich aan het einde van vorig seizoen afvroeg: "In welk ander topteam zou Dybala speeltijd krijgen? Als hij naar een andere club gaat, moet hij zijn plek verdienen."

"Ik zou hem nog houden, omdat hij een geweldige voetballer is. Het is niet zo dat hij van het ene op het andere jaar een slechte speler is geworden. Maar hij heeft het moeilijk door de veranderde speelstijl en de komst van Ronaldo", aldus Pirlo.

"In fysiek en metaal opzicht moet hij begrijpen dat er in Europa een ander ritme is, anders dan in de Italiaanse competitie. Als hij een bepaald niveau wil halen, moet hij in alles beter worden."

Juventus lijkt hem niet de kans te geven om dat in Turijn te doen, dus misschien moeten Dybala en de Italiaanse fans accepteren dat hij een transfer nodig heeft.

Hoe pijnlijk het ook is, misschien 'is het nu tijd' voor de betrokken partijen om uit elkaar te gaan.