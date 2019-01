"Van Dijk schreeuwde op het eind, je kan zien dat hij wanhopig is"

Liverpool wist zaterdagmiddag nipt met 0-1 te winnen van Brighton & Hove Albion, waardoor the Reds puntverlies in de titelrace voorkwamen.

Virgil van Dijk speelde naast Fabinho in het hart van de verdediging en Dion Dublin en Martin Keown zagen dat de 27-jarige Oranje-international zijn ploeg bij de hand nam.

"Om tegen Glenn Murray te spelen, is lastig. Hij is een ervaren aanvaller, maar Fabinho deed het goed", zegt Dublin, oud-speler van onder meer Manchester United en Aston Villa, geciteerd door de Liverpool Echo . "Hij kreeg veel hulp van Van Dijk, die vertelde waar Fabinho moest staan en wanneer hij moest gaan", aldus Dublin, die spreekt over een 'smerige' overwinning.



Keown is het met Dublin eens. "Hij heeft helemaal gelijk. Het was gewoon vuil, op een goede manier. Maar door deze zwaarbevochten zege weten ze wel dat ze op de goede weg zijn. Er was een beeld dat Van Dijk op het eind van de wedstrijd schreeuwde naar zijn teamgenoten, waarschijnlijk om er weer voor te zorgen dat Fabinho weer op zijn positie zou staan."



"Je kan zo zien dat Van Dijk wanhopig is om Premier League-kampioen te worden", vervolgt de oud-verdediger van Arsenal. "Hij speelde ook als een Premier League-kampioen. Het was lastig voor Liverpool, Brighton speelde goed en was goed georganiseerd. We hebben niet echt het vloeiende spel van Liverpool gezien dat we doorgaans krijgen voorgeschoteld."