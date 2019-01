Van Dijk hemel in geprezen: "Mijn verdedigers kunnen van hem leren"

Zaterdagmiddag neemt Brighton & Hove Albion het op tegen het Liverpool van Virgil van Dijk, die angst inboezemt bij de tegenstander.

Chris Hughton, manager van the Seagulls, is zwaar onder de indruk van de Nederlandse verdediger. De zestigjarige oefenmeester kwalificeert de 24-voudig Oranje-international als de beste verdediger van de Premier League. Hughton beaamt dat Van Dijk van hetzelfde niveau is als bijvoorbeeld John Terry, Rio Ferdinand en Sol Campbell.

"Natuurlijk, geen twijfel als je kijkt naar zijn kwaliteiten. De spelers die je noemt, hebben het wel over een langere periode bewezen. Maar als je mij vraagt of hij van hetzelfde niveau is, dan antwoord ik bevestigend", aldus Hughton, geciteerd door diverse Engelse media, waaronder Sky Sports . "Wat je ziet bij de allerbeste centrale verdedigers, en wat je dus ook precies ziet bij Van Dijk, is dat zij alles zo gemakkelijk laten lijken. De positie die hij inneemt, de snelheid die hij heeft, de passing: hij is zó goed", prijst de trainer van Brighton.

"Ook is hij goed in de lucht en goed aan de bal. Hij heeft al deze kwaliteiten", vervolgt de trainer, die stelt dat zijn verdedigers ook nog kunnen leren van Van Dijk. "Wat Van Dijk is tot Liverpool, zijn Lewis Dunk en Shane Duffy tot Brighton. Als je kijkt naar twee uitstekende verdedigers op ons niveau, zijn zij enorm waardevol voor ons, net als dat Van Dijk waardevol is voor Liverpool. Dunk en Duffy kunnen zaterdag leren van de beste. Momenteel is Van Dijk een geweldig rolmodel voor hen. Hij mist geen wedstrijden en is sterk in beide zestien meters. Hij is een allround speler van topklasse."