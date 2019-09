Van Bommel hekelt kunstgras in Zwolle: "Heel raar en onnatuurlijk"

PSV boekte zondagmiddag een simpele en verdiende overwinning op PEC Zwolle.

De Eindhovenaren wonnen met 0-4 door doelpunten van Pablo Rosario, Donyell Malen, Ritsu Doan en Érick Gutiérrez. Na afloop toonde Mark van Bommel zich een tevreden trainer, al was hij bijzonder kritisch op het kunstgrasveld van . De ondergrond was in slechte staat en door de hevige regenval werd het veld spekglad, wat het spel van beide ploegen niet ten goede kwam.

"Ik vind het niks. Daar blijf ik nog steeds bij", aldus de -trainer na afloop van de ruime overwinning in gesprek met FOX Sports. Van Bommel geeft de voorkeur aan natuurgras. "Je trapt de ballen anders dan op gras. Als je ballen met binnenkant voet schiet heb je meer kans dan met je wreef. Dan gaat hij harder en zuiverder dan anders, terwijl het op gras vaak anders is."

"Het is gewoon onnatuurlijk. Soms gaat de bal ineens heel snel", vervolgt Van Bommel. Hij merkt dat de ondergrond van invloed is op het spel van PSV. "Door een stukje kunstgras dat rechtop staat gaat hij snel, maar door een plat stukje kunstgras remt hij juist weer af."

"Het is heel raar en onnatuurlijk. Je kunt niemand corrigeren en het is moeilijk inschatten: haal ik de bal nog? Ja of nee."

Vanaf het seizoen 2021/22 moeten alle kunstgrasvelden verdwenen zijn uit de . Wat Van Bommel betreft wordt er haast gemaakt met dit plan. "Zo snel mogelijk. We zijn het er wel over eens dat dit geen voetbal is dat in de hoogste divisie hoort", zegt Van Bommel.