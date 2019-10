Valentijn Driessen pleit voor uitsluiting WK-kwalificatie Bulgarije en Turkije

De UEFA maakte donderdag bekend dat Ajax-supporters op 5 november niet welkom zijn bij de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League.

Dit naar aanleiding van ongeregeldheden rond het duel met . Valentijn Driessen vindt het een goede zaak dat de Europese voetbalbond streng optreedt, maar is van mening dat de bond wel één lijn moet trekken. In zijn column voor De Telegraaf wijst hij naar Bulgarije en Turkije.

De EK-kwalificatiewedstrijd Bulgarije - Engeland (0-6) stond bol van racisme. Driessen vindt dat de Bulgaarse bond hard gestraft moet worden. "Het past niet dat de UEFA, met de FIFA in het kielzog, zich verschuilt achter het gedrag van individuen en de gevolgen van een maatschappelijk probleem, zoals al te berde is gebracht', aldus Driessen.



De chef voetbal van de krant vindt dat ook Turkije een straf verdient omdat de internationals een politiek statement maakten in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk.

"Zij brachten een militair saluut om de soldaten te ondersteunen, die Syrië zijn binnengevallen. Is het al die voetbalbobo's menens en willen ze geloofwaardig blijven, dan moeten ze hun verklaarde verontwaardiging in daden omzetten. Uitsluiting voor de WK-kwalificatie 2022 is een passende straf voor het racistische Bulgarije en het oorlogszuchtige Turkije."



"UEFA en FIFA moeten zulke landen niet op hun feestje uitnodigen", stelt Driessen. "Weg met die eeuwige huichelarij bij beide overkoepelende bonden als het om racisme gaat. Prima om met het vingertje wijzen, maar neem een adequate beslissing. Tot die tijd zijn het een stelletje hypocrieten in Nyon en Zürich."