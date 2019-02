Update: Andere arbiter voor eerste CL-duel Ajax - Real Madrid

De UEFA heeft Szymon Marciniak aangesteld als scheidsrechter voor de eerste Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid.

De 38-jarige leidsman uit Polen is voor zowel de club uit Amsterdam als de titelverdediger geen onbekende. Marciniak had ook de leiding over de uitwedstrijd van Ajax tegen Olympique Lyon in de succesvolle Europa League-campagne van 2016/17. Hij deelde op 11 mei een rode kaart aan Nick Viergever uit en Ajax verloor met 3-1, maar door de 4-1 zege in de heenwedstrijd plaatsten de Amsterdammers zich alsnog voor de finale.



Marciniak had ook eerder duels van Feyenoord (0-4 verlies tegen Manchester City), AZ (2-0 winst op FK Jablonec) en het Nederlands elftal (1-1 gelijk tegen België) onder zijn hoede. In augustus was hij de leidsman in de strijd om de Europese Super Cup tussen Real Madrid en Atlético Madrid, met een 2-4 zege voor los Colchoneros.



Marciniak floot eerder ook Champions League-wedstrijden van Real Madrid tegen Tottenham Hotspur (1-1, 2017/18), Borussia Dortmund (2-2, 2016/17) en AS Roma (2-0, 2015/16). Hij wordt in Amsterdam bijgestaan door Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz en vierde official Tomasz Musial. De VAR komt voor de rekening van Pawel Gil en Pawel Raczkowski.



Update 22.14 uur: Szymon Marciniak wordt toch niet de scheidsrechter voor het duel tussen Ajax en Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De UEFA maakt bekend dat de Poolse arbiter ziek is en daarom niet fit genoeg om zelf te fluiten. Hij zal gaan fungeren als videoscheidsrechter; Damir Skomina neemt de fluit over. De Sloveen floot in 2017 de finale van de Europa League tussen Ajax en Manchester United (0-2).