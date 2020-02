'Uitspraken Frenkie de Jong hingen in kleedkamer van Getafe in ArenA'

José Bordalás heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de spelers van Getafe er vanaf de eerste minuut zouden staan tegen Ajax.

Volgens Marca maakte de oefenmeester handig gebruik van enkele uitspraken die Frenkie de Jong een week geleden over los Azulones deed.

"Ik vond het echt irritant om naar te kijken. speelt niet echt om het publiek te vermaken, zal ik maar zeggen. Dus dan zit je wel gefrustreerd thuis", zei De Jong daags na de 2-0 nederlaag van in Getafe, in gesprek met de NOS .

De meest verkochte sportkrant van Spanje verzekert dat Bordalás de uitspraken van de Nederlander had uitgeprint en donderdag in de kleedkamer van Getafe in de Johan Cruijff ArenA had opgehangen, om zo zijn spelers voorafgaand aan de wedstrijd tot op het bot te motiveren.

"In de voetballerij zijn er veel smaken", verzekerde Bordalás afgelopen weekeinde nog, toen hij met de uitlatingen van De Jong werd geconfronteerd.

"Er zijn mensen die naar het theater gaan. De een vindt de ene voorstelling prachtig, de ander juist een andere voorstelling."

"Ik respecteer de mening van iedereen, maar ik wil het hierbij laten." Getafe ging donderdag met 2-1 onderuit, maar dankzij de 2-0 zege in het heenduel speelt men in de achtste finales tegen .

"We hebben drie keer op het aluminium geschoten. Een leeg doel. Een moment waarbij Jorge Molina uitgleed", somde Bordalás na afloop op. "Als dat een elftal is dat wordt beschuldigd van defensief voetbal, dan weet ik niet wat voetbal inhoudt."

"Een dergelijke prestatie tegen een club als Ajax verdient veel lof. Er is een doelpunt ten onrechte wegens buitenspel afgekeurd, we hebben drie keer op de paal geschoten, grote kansen laten liggen. En Ajax twee doelpunten en meer niet."