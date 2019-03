Suárez en Puyol uiten vreugde en bewondering na 1-4 zege Ajax

Luis Suárez kon dinsdagavond zijn blijdschap vanwege het succes van Ajax, of het falen van Real Madrid, in de Champions League niet verbergen.

De ploeg van Erik ten Hag was met 1-4 te sterk voor de titelverdediger, die met 1-2 in Amsterdam had gewonnen. Dat leidde tot een publicatie van de aanvaller van Barcelona op sociale media. "Gefeliciteerd. Ik ben altijd ajacid", publiceerde Suárez niet geheel foutloos bij het retweeten van een publicatie van Ajax, samen met vier emoticons van klappende handen.

De in januari 32 jaar geworden maakte in de zomer van 2007 voor 7,5 miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Ajax, waar hij een contract voor vijf seizoenen ondertekende. Suárez vertrok uiteindelijk in januari 2011 naar Liverpool, na 158 officiële wedstrijden en 111 doelpunten voor Ajax.

"Suárez mag terugkeren naar Ajax", verzekerde directeur spelersbeleid Marc Overmars vorige maand. "De deuren van Ajax staan open. Ik hoop dat Barcelona een opvolger vindt", zei de sportbestuurder al lachend. "Ik maak er geen grap over. Als hij daadwerkelijk interesse heeft in een terugkeer naar Ajax, ga ik de volgende dag naar Barcelona om met Luis te praten."



"OMG", publiceerde oud-verdediger Carles Puyol aanvankelijk op zijn Twitter-account. Het voormalig boegbeeld van Barcelona ging later wat uitgebreider in op de nederlaag van Real Madrid. "Mijn felicitaties voor Ajax. Niet alleen vanwege de winst op een club als Real Madrid, maar vooral voor de manier waarop."