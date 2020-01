Sparta doet zaken met stadgenoot en hengelt 'absolute winnaar' binnen

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Jeffry Fortes, zo communiceert de club via de officiële kanalen.

De dertigjarige verdediger annex middenvelder komt over van stadgenoot en zet op Het Kasteel zijn handtekening onder een eenjarig contract. Fortes is geen onbekende bij Sparta, daar hij in de jeugdopleiding van de Spangenaren actief was.

Fortes wist niet door te breken bij Sparta, maar kwam via alsnog in het betaald voetbal terecht. Na een uitstapje bij groeide de verdediger annex middenvelder uit tot basisspeler bij de Schapenkoppen, voor wie hij totaal 135 wedstrijden speelde.

Lees beneden verder

In de zomer van 2016 verruilde Fortes FC Dordrecht voor een dienstverband bij Excelsior, waar zijn contract nu nog tot het einde van dit seizoen liep.

"Jeffry is een absolute winnaar met ruim tweehonderd competitiewedstrijden ervaring waarvan de meerderheid in de . Hij kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten en kan eventueel ook controlerend op het middenveld spelen", laat technisch directeur Henk van Stee op de website van Sparta weten.

Fortes, elfvoudig international voor Kaapverdië, was dit seizoen in twintig wedstrijden goed voor zes doelpunten en vijf assists.