Slachtoffer onvervalste enkelbreker Son zes tot negen maanden uitgeschakeld

Voor Simon Francis zit het seizoen erop.

De 33-jarige verdediger van Bournemouth viel woensdagmiddag op Boxing Day geblesseerd uit tegen Tottenham Hotspur en blijkt een zware kruisbandblessure opgelopen te hebben. Bournemouth laat donderdagavond via de officiële kanalen weten dat Francis zes tot negen maanden uit de roulatie is.

De ervaren verdediger was woensdag basisspeler in de uitwedstrijd van Bournemouth tegen Tottenham Hotspur, maar hij haalde het einde van de wedstrijd uiteindelijk niet. Francis moest op slag van rust per brancard en met een zuurstofmasker van het veld worden gedragen, nadat hij met een onvervalste enkelbreker het bos in was gestuurd door Heung-Min Son en pijnlijk weggleed.



Bournemouth beleefde sowieso een rampzalige middag op Wembley. De formatie van manager Eddie Howe keek bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan en liep uiteindelijk tegen een 5-0 nederlaag aan. Toch presteren the Cherries dit seizoen prima in de Premier League: met 26 punten uit 19 competitiewedstrijden neemt men momenteel een keurige elfde plaats in op de ranglijst.



Francis speelde dit seizoen zeventien wedstrijden in de Premier League, waarvan dertien als basisspeler. De Engelse rechterverdediger is sinds het seizoen 2011/12 actief bij Bournemouth en maakte de opmars van de club vrijwel volledig mee: Francis speelde tot nu toe 306 officiële wedstrijden voor de kustclub, op drie verschillende voetbalniveaus. Zijn contract op Dean Court loopt nog door tot de zomer van 2020.