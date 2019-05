Sevilla stuurt André Silva ondanks uitmuntend begin terug naar AC Milan

De toekomst van André Silva ligt niet bij Sevilla, zo begrijpt Goal. De spits keert in de zomer terug naar AC Milan.

Silva maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Milan naar en maakte in zijn competitiedebuut namens de Andalusiërs tegen een hattrick en stond na zeven wedstrijden in LaLiga op zeven doelpunten - waaronder twee doelpunten tegen .

Vanwege de topvorm van de Portugees leek het geen twijfel dat Sevilla gebruik zou maken van de optie tot koop van 38 miljoen euro. De 23-jarige spits had moeite om het net te vinden in Italië, maar leek in Sevilla zijn perfecte club gevonden te hebben.

Er volgde al snel een vormdip en de Portugees international scoorde na de jaarwisseling slechts éen keer en staat nu na veertig wedstrijden op slechts elf doelpunten, ondanks zijn uitmuntende start van het seizoen.

Silva is momenteel uitgeschakeld als gevolg van een knieblessure, een probleem dat voor het eerste in maart opspeelde en in april terugkeerde, maar bij de club heerst het gevoel dat de Portugees rust probeert te pakken om de ontknoping van de pijnvrij te beginnen.

Joaquín Caparrós, trainer van Sevilla, verdedigde de aanvaller tot voor kort publiekelijk, waarbij hij vragen over vorm en een blessure afwennde, maar de coach is onlangs van toon veranderd en verhulde nauwelijks kritiek op de aanvaller die vermoedelijk onprofessioneel handelde.

"André Silva zal niet klaar zijn voor de wedstrijd tegen zondag", vertelde Caparrós op een persconferentie. "Dit is een kwestie om te bespreken. Hij had een goede start van het seizoen en hij heeft nu twee maanden niet gespeeld."

"Ik neem aan dat Portugal hem niet oproept. Het zou slechts zijn voor hem en zijn herstel. Ik stel me voor dat ze de medische gegevens van Sevilla te goeder trouw zullen nemen en de UEFA zal het daarmee eens zijn. Ik hoop dat Portugal hem niet oproept en dat ze onze medische gegevens respecteren."

"Als hij deze zomer naar zijn nationale gaat zullen de fans van Sevilla dat niet begrijpen. Hij heeft een probleem aan zijn knie dat wordt behandeld. Ik denk niet dat ze hem zullen bellen. Het enige dat de reputatie van de speler in twijfel zou trekken, is als hij zich begin juni bij de nationale ploeg meldt. We zijn niet stom."