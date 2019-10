Ronald Koeman niet tevreden: "Dan moeten we dus honderd procent zijn"

Oranje bereidt zich momenteel voor op het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland, dat donderdagavond in De Kuip wordt afgewerkt.

Bondscoach Ronald Koeman toont op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd niet tevreden met de trainingen van Oranje. "Ik zag dat het niet goed was, waar dat dan ook aan ligt. Misschien is het gemakzucht", zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Koeman.

"Wat is wijsheid? Als ik het zie word ik er niet onrustig van, maar ik geef het wel aan. Beter ervoor dan pas na de wedstrijd", stelt de keuzeheer, die direct benadrukt dat er geen sprake mag zijn van gemakzucht in aanloop naar de ontmoeting met Noord-Ierland. "We moeten ons immers nog plaatsen. We spelen tegen Noord-Ierland om een ticket voor het EK. Dan moeten we honderd procent zijn dus."

Je moet de motivatie ook uit jezelf halen. We hebben de spelers de info gegeven wat we verwachten van de wedstrijd. Zij zullen agressief de duels spelen en druk gaan zetten. Dan moet je wakker zijn", zo gaat Koeman verder. Het zorgt niet per se voor twijfels over de opstelling. "Je hebt altijd twijfels. Het zit dicht op elkaar op sommige posities. Ik ben een gevoelsmens in wat ik zie. En soms kan ik overtuigd worden op basis van een training."

Spelers van lieten eerder dit seizoen al doorschemeren dat ze zich beter konden opladen voor de grote wedstrijden en Koeman krijgt de vraag of dit misschien hetzelfde is bij Oranje. "Je moet het clubvoetbal niet vergelijken met interlandvoetbal. Ajax speelt internationaal ook anders dan in de competitie. Je wil vertrouwen uitstralen, dat is nodig om tot het maximale te kunnen komen. Maar het moet niet leiden tot gemakzucht. Als dat bij meerderen het geval is..."

"Dat vond ik nu meer dan de vorige keer aanwezig. De vorige keer was het op dinsdag ook wat gemakzuchtig, maar toen zag ik op woensdagochtend verbetering. Dat miste ik nu een beetje."