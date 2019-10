Ronald Koeman bijt van zich af na kritische vraag over Jasper Cillessen

Ronald Koeman weet dat Jasper Cillessen bij Valencia regelmatig te maken krijgt met felle kritiek.

Toch is de bondscoach van Oranje iniet van plan om de doelman op korte termijn te passeren. Koeman is dezelfde mening toegedaan over de naar vertrokken Matthijs de Ligt en -middenvelder Kevin Strootman.

Tijdens de persconferentie werd Koeman gevraagd naar de kritiek van Wim Kieft op Cillessen. De oud-international vindt onder meer dat de Oranje-doelman geen uitstraling heeft.

"Het is allemaal niets hè, bij het ?Als ik moet reageren op de kenners en niet-kenners op tv, dan kunnen we beter stoppen...", wordt Koeman maandagmiddag tijdens het persmoment geciteerd door onder meer Voetbal International.

De keuzeheer was van mening dat de journalist louter negatieve vragen stelde en wimpelde hem af. "Met alles waarvan ik denk dat het bevorderlijk is voor de prestaties van mijn spelers, doe ik wat. Maar als iemand zomaar wat roept, hoef ik niet direct naar die speler toe te gaan."

De Ligt heeft volgens Maurizio Sarri tijd nodig om zich aan te passen bij Juventus en Koeman is het eens met de keuzeheer van de koploper in de . "Hij moet ook anders verdedigen dan hij bij gewend was; het is daar meer zoneverdediging."

"Leonardo Bonucci zei daar ook wat over, dat het zelfs voor hem anders was ten opzichte van vorig seizoen", aldus de bondscoach, die de verrichtingen van de Italiaanse koploper nauwgezet volgt.

Lees beneden verder

Koeman denkt niet dat De Ligt met Juventus een verkeerde keuze heeft gemaakt. "De vorige periode heeft hij ondanks de kritiek ook prima wedstrijden gespeeld met Oranje. Hij is slim en bijdehand genoeg om voor beide ploegen op een hoog niveau te spelen."

Volgens Koeman verdient Strootman het nog altijd om opgeroepen te worden voor het Nederlands elftal. "Hij heeft Frenkie de Jong op zijn positie voor zich, maar zowel binnen als buiten het veld zie ik een rol voor hem", benadrukt de bondscoach van het Nederlands elftal.

"Hoe dat over een paar maanden is, dat weet ik niet. Dat ligt ook aan de ontwikkeling van spelers. Uiteindelijk bepaalt kwaliteit, dat is duidelijk."