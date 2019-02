Real Madrid-sensatie Vinicius Junior voor het eerst opgeroepen bij Brazilië

De jongeling van Real Madrid is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg, waarin Dani Alves na meer dan een jaar afwezigheid terugkeert.

De Goddelijke Kanaries nemen het in maart op tegen Panama en Tsjechië en de groeibriljant van Real mag hopen op zijn eerste A-interland, nadat hij in het verleden al wel een flink aantal jeugdinterlands afwerkte. Vinicius Junior is bezig aan een indrukwekkend debuutseizoen in Madrid, waarin hij in korte tijd is uitgegroeid tot een sleutelspeler onder de nieuwe trainer Santiago Solari.

De keuze voor Vinicius betekent dat Ajacied en jeugdinternational David Neres naast zijn eerste uitverkiezing grijpt. Assistent-bondscoach Cléber Xavier bevestigde afgelopen week nog in gesprek met Globo Esporte dat de 21-jarige vleugelspeler in Amsterdamse dienst een serieuze optie was. "Vinícius Júnior is een optie en datzelfde geldt voor David Neres en Éverton Soares van Grêmio. Daarnaast hebben we ook Richarlison (Everton, red.) nog: hij kan zowel vanaf de flank als vanuit de punt komen."

De rechterhand van Tite bevestigde ook dat Brazilië de oefenduels met Panama en Tsjechië zal gebruiken om te experimenteren. "Het is de laatste keer voor de Copa América dat we bij elkaar komen. Het idee is om één of twee nieuwe namen bij de selectie te halen", legt hij uit. "We zullen zonder Neymar en Douglas Costa zijn, want zij zijn recentelijk geblesseerd geraakt. We zullen de ploeg enigszins proberen te renoveren."

De volledige selectie:

Keepers: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Weverton (Palmeiras).

Centrumverdedigers: Eder Militao (Porto), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Thiago Silva (PSG).

Vleugelverdedigers: Dani Alves (PSG), Danilo (Man City), Filipe Luis (Atletico Madrid), Alex Sandro (Juventus).

Middenvelders: Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Felipe Anderson (West Ham), Lucas Paqueta (AC Milan), Coutinho (Barcelona).

Aanvallers: Everton (Gremio) Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Man City), Richarlison (Everton), Vinicius Junior (Real Madrid).